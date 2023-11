Driessen noemt 'grote afwezige' bij training Nederlands elftal: 'Die missen we'

Het Nederlands elftal arriveerde zondag al in Portugal voor de voorbereiding op het laatste EK-kwalificatieduel met Gibraltar. Valentijn Driessen liet zich zien langs het trainingsveld, maar miste één grote naam: Louis van Gaal. De voormalig bondscoach van Oranje kocht jaren geleden een appartement in de Algarve en Driessen had gehoopt en stiekem ook wel verwacht dat Van Gaal zijn gezicht zou laten zien.

Na het afgelopen WK in Qatar was het lang stil rond Van Gaal, totdat hij begin september onderwerp van gesprek werk naar aanleiding van enkele opvallende uitspraken over de Argentijnse WK-winst. Volgens Van Gaal was het duidelijk dat Argentinië en Lionel Messi het WK ‘moesten winnen’. De voormalig bondscoach begon over onder meer de manier waarop de Argentijnen aan hun doelpunten kwamen en hoe enkele spelers ‘over de schreef gingen en niet bestraft werden’. “Dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is”, sprak de oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München voor de camera van de NOS.

Niet lang daarna meldde Ajax dat Van Gaal als adviseur van de Raad van Commissarissen terug zou keren in de Johan Cruijff ArenA. De naam van de oud-coach passeert sindsdien weer regelmatig de revue, maar tijdens de eerste training van het Nederlands elftal in de Algarve was hij dus niet van de partij. “De grote afwezige bij deze training”, zegt Driessen voor de camera van De Telegraaf. “Ik heb net even geïnformeerd. Hij prikt vanavond (zondag, red.) ook geen vorkje mee bij zijn grote vriend Ronald Koeman, dus wat dat betreft is het wel jammer. We hadden het wel verwacht. Hij komt wel naar de wedstrijd.”

'Van Gaal lacht in z'n vuistje'

Zo verrassend is het overigens niet dat Van Gaal zich niet liet zien tijdens de training van Oranje. “Het is een publiek geheim dat Koeman en Van Gaal niet de beste vrienden zijn”, aldus Driessen. “Die missen we, Louis.” Het is dinsdag alweer een jaar geleden dat Oranje en Van Gaal hun eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar speelden. De toenmalig bondscoach herhaalde in de aanloop naar dat eindtoernooi dat hij wereldkampioen wilde worden. Volgens Van Gaal had Oranje de meeste kans in een 5-3-2-formatie. Het Nederlands elftal plaatste zich weliswaar als groepswinnaar voor de achtste finales en was daarin met 3-1 te sterk voor de Verenigde Staten, maar kreeg door de manier van spelen desondanks veel kritiek over zich heen.

Koeman, de opvolger van Van Gaal, leek het tijdens zijn tweede periode als bondscoach van Oranje anders te gaan doen, maar viel halverwege de kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland terug op het systeem waarin Van Gaal wereldkampioen wilde worden. “Ik denk dat als Van Gaal tegenwoordig naar het Nederlands elftal kijkt, hij toch wel in zijn vuistje moet lachen”, zegt Driessen. “Koeman had na het WK natuurlijk een grote mond. Het ging 4-3-3 worden en veel aantrekkelijker, dominanter en noem alle facetten van de Hollandse School maar op. Maar daar is helemaal niets meer van over. Koeman ontpopt zich tot een Val Gaal 2.0 met zijn Nederlands elftal. Dat hebben we afgelopen zaterdag gezien tegen Ierland. Het was gewoon heel saai, soms gewoon niet om aan te zien. Alleen aan het begin van de tweede helft zag je wat terug van het Nederlandse voetbal.”