Driessen over blijdschap bij Ajax-fans: 'Het is een beetje gênant om zó blij te zijn'

Valentijn Driessen zag donderdagavond veel opluchting en blijdschap bij de supporters van Ajax in de Johan Cruijff ArenA, nadat de Amsterdammers in eigen huis FC Volendam versloegen: 2-0. Dat de supporters van Ajax blij zijn met een zege waarmee de club de laatste plaats verlaat is logisch, maar Driessen vond het toch enigszins gênant.

"Als ik het publiek zag, kon je wel zien dat ze maandenlang niet gewonnen hebben. Heel opgelucht, maar het is eigenlijk natuurlijk ook een beetje gênant om zó blij te zijn om te winnen van FC Volendam", is de journalist van De Telegraaf van mening. "Volendam is een parodie op Eredivisie voetbal. Het lijkt echt helemaal nergens op. Je mag niet eens blij zijn als Ajax zijnde, maar ze waren wel erg blij en opgelucht. Dat zegt ook wat over de situatie waar Ajax in zit."

Artikel gaat verder onder video

Driessen constateert dat het voor John van 't Schip een prettig moment is om bij Ajax in te stappen, aangezien er op voorhand mogelijkheden lijken te liggen om punten te pakken kijkend naar het huidige speelschema: "Een beter moment om in te stappen is er niet. Tegen Heerenveen moet het zondag ook gegarandeerd drie punten zijn, want die club stelt buitenshuis ook niet veel voor."