Driessen niet eens met Koeman: 'Hij had excuses richting Brobbey niet moeten maken'

Valentijn Driessen betwijfelt of Ronald Koeman dinsdagmiddag op de persconferentie de waarheid sprak over . De bondscoach van het Nederlands elftal liet zich vorige week opvallend kritisch uit over de Ajax-spits en kreeg tijdens zijn perspraatje in Zeist uiteraard vragen daarover. Driessen is van mening dat Koeman die opmerkingen sowieso niet had moeten maken.

Koeman schoof vorige week maandag aan bij het programma Rondo van Ziggo Sport. Ajax had een dag eerder met 4-1 gewonnen van sc Heerenveen en Brobbey was een van de opvallendste spelers in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller knikte zijn ploeg in de eerste helft fraai op 2-0 en dacht na rust de 3-1 binnen te schieten, maar dat feestje ging niet door vanwege een vermeende overtreding. Waar Brobbey misschien wel complimenten had moeten krijgen voor zijn optreden tegen sc Heerenveen, ontving hij van Koeman vooral de volle laag. De bondscoach liet zich onder meer kritisch uit over de aannames van de spits.

Dat Koeman Brobbey een paar weken eerder nog had laten debuteren in het Nederlands elftal, maakte zijn kritiek natuurlijk alleen nog maar opmerkelijker. De keuzeheer liet dinsdagmiddag op zijn persconferentie weten dat hij zich heeft ‘verbaasd’ over het feit dat zijn woorden zóveel hebben losgemaakt, maar dat hij Brobbey achteraf gezien ook wat meer in ‘bescherming’ had moeten nemen. Driessen betwijfelt echter of Koeman daarmee wel het achterste van zijn tong liet zien. “Of dat nou helemaal uit de grond van zijn hart kwam, dat denk ik niet”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf. “Daarna zei hij ook iets van dat je als bondscoach wel iets moet kunnen zeggen. Dan denk ik ook: bied dan ook niet je excuses aan.”

Driessen vindt dat Koeman dan had moeten zeggen dat hij nog steeds achter zijn kritiek op Brobbey staat. De verslaggever zelf had het nooit zover laten komen. “Zelf had ik als bondscoach dat niet gedaan aan die tafel. Ik vind het prima als er wedstrijden zijn en je dan commentaar geeft op spelers, maar in die setting… Ook omdat ik denk dat hij werd getriggerd door Van Basten, want eerst zei hij er niks over en daarna ging hij er wel op door, dus dan word je aan die tafel toch getriggerd door Van Basten. Dan zou ik zeggen als bondscoach: wie ben jij dan. Je lult maar lekker raak, maar ik ga gewoon m’n eigen gang en bepaal zelf wat ik wil zeggen.”

Ondanks de felle kritiek van de bondscoach werd Brobbey afgelopen vrijdag opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar. De spits zal echter niet in actie komen. Hij meldde zich weliswaar maandag in Zeist, maar na testen bleek dat hij niet fit genoeg is om deze interlandperiode zijn opwachting te maken. Dat geldt ook voor Steven Bergwijn. Koeman riep in de persoon van Thijs Dallinga een vervanger op.