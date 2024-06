Matthijs de Ligt openbaart persoonlijke brief van bijna zestigjarige man

heeft in een video van het mediateam van het Nederlands elftal een persoonlijke brief die aan hem is geschreven geopenbaard. De Ligt kreeg van een oud-voetballer van FC Abcoude, de club waar de verdediger van Bayern München zelf begon met voetballen, een persoonlijke boodschap mee in aanloop naar het EK.

In de video van OnsOranje, het mediateam van het Nederlands elftal, lezen De Ligt, Van Dijk en Simons een ingezonden brieven voor. De Ligt kreeg een brief van een man, die inmiddels bijna zestig jaar is geworden: "Hallo, Mathijs. Hier een oud-voetballer van FC Abcoude van bijna zestig jaar oud. We zijn super trots op je. Namens het hele dorp veel plezier gewenst op het EK", valt er te lezen in de brief.

De centrale verdediger van het Nederlands elftal kan het bericht waarderen: Heel erg bedankt! Ik ga heel erg mijn best doen. Hopelijk kunnen wij Abcoude trots maken", geeft De Ligt tot slot nog mee. De Ligt groeide als voetballer op bij FC Abcoude, waar ze al lange tijd enorm trots zijn op wat de international van het Nederlands elftal laat zien. Na De Ligt zijn transfer van Ajax naar Juventus werd er ook al lovend gereageerd in het dorp.

