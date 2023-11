Driessen schrikt van nieuwtje over vaste gast Vandaag Inside: 'Is hij er écht uitgeknikkerd?'

Valentijn Driessen keek op van het 'nieuwtje' dat vaste gast Job Knoester afgelopen maandag 'voor het laatst' zou zijn aangeschoven in Vandaag Inside. "Is hij er echt uitgeknikkerd?", vraagt de chef voetbal van De Telegraaf in de uitzending van dinsdag. Het blijkt (gelukkig voor de mensen die zijn bijdragen aan de talkshow kunnen waarderen) een grap te zijn, maar Johan Derksen en Wilfred Genee maken wel even gebruik van de situatie om een paar rake opmerkingen over de advocaat te maken.

"Laten we nou eens beginnen dat die man een keer naar de kapper gaat en een fatsoenlijk jasje koopt", zegt Derksen bloedserieus. Genee start vervolgens beelden van een klimaatprotest waarbij de advocaat aanwezig was en zegt: "Dat soort mensen kun je er in een uitzending niet meer bijzetten, dat gaat helemaal mis." Derksen vervolgt: "Ik heb ook helemaal geen trek in tafelgasten die het niet met mij eens zijn."