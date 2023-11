Driessen sluit onvoorstelbaar Ajax-scenario niet uit: 'Lat mag gerust hoger worden gelegd'

Ajax stond nog maar een maand geleden helemaal onderaan in de Eredivisie, maar na de 5-0 zege op Vitesse van zaterdagavond keert de ploeg terug in het rechterrijtje. Valentijn Driessen denkt dat de Amsterdammers de lat 'gerust hoger mogen leggen' en stelt dat de ploeg van John van 't Schip zich 'met een beetje mazzel' zelfs nog kan plaatsen voor de voorronde van de Champions League.

Sinds Van 't Schip aantrad bleef Ajax in de Eredivisie vier wedstrijden ongeslagen. In De Telegraaf schrijft Driessen die serie vooral toe aan het niveau van de tegenstanders: "De opmars heeft veel te maken met het programma want waar Maurice Steijn onder andere Feyenoord, AZ, FC Twente en FC Utrecht trof, Hedwiges Maduro PSV, blijkt het voor Van ’t Schip een ideaal instapmoment geweest met laagvliegers als FC Volendam, Heerenveen, Almere City FC en dus Vitesse als tegenstanders."

Ook de komende wedstrijden zijn volgens Driessen niet de grootste uitdaging voor de Amsterdammers: "Met een bezoek aan NEC zondag en drie dagen later RKC, waar een 3-2 voorsprong over de streep getrokken moet worden, komen de Ajacieden langzamerhand weer onder de mensen", signaleert de journalist. De doelstelling die Van 't Schip bij zijn aantreden uitsprak - de vijfde plaats en dus kwalificatie voor de Europa League - mag wat Driessen betreft dan ook worden bijgesteld.

"De lat mag gerust hoger worden gelegd", vindt Driessen. "Want tel je de bijna gegarandeerde drie punten bij RKC erbij dan komt FC Twente in beeld. Negen punten in de rest van het seizoen is te overbruggen", verwacht hij dat de huidige nummer vier van de Eredivisie nog te achterhalen is. Ook daar hoeft het wat Driessen betreft niet bij te blijven: "En met een beetje mazzel zou zelfs AZ gepakt kunnen worden waarmee een plaats in de voorronde van de Champions League in beeld komt."