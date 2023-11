Duidelijke boodschap voor Feyenoord: 'Die moet je nou een draai om de oren geven'

FC Twente, PSV en Ajax komen weliswaar allemaal eerder in actie, maar de ogen zijn dit weekeinde in de Eredivisie toch vooral gericht op de kraker tussen Feyenoord en AZ. Beide ploegen hebben wat recht te zetten na hun nederlaag in respectievelijk de Champions League en Conference League. Willem van Hanegem laat er geen misverstand over bestaan. Volgens de oud-speler van Feyenoord moet de ploeg van trainer Arne Slot de gasten uit Alkmaar over de knie leggen.

Eerder dit kalenderjaar en in het afgelopen seizoen stond de ontmoeting tussen Feyenoord en AZ in De Kuip in het teken van de strijd om de koppositie. De wedstrijd ging lang gelijk op en stevende af op een gelijkspel, maar een gelukkige treffer van Markus Pedersen in de slotfase bezorgde Feyenoord op de valreep drie hele belangrijke punten. Die hebben de Rotterdammers komende zondag wederom nodig als ze in het spoor willen blijven van PSV. De koploper uit Eindhoven trapt al om 12.15 uur af tegen PEC Zwolle en kan de voorsprong op Feyenoord dus voor een paar uur vergroten tot tien punten.

Feyenoord kwam in de laatste drie wedstrijden weliswaar moeizaam voor de dag, maar lijkt AZ desondanks op een goed moment te treffen. De Alkmaarders verkeren niet in hun beste vorm. Ze speelden afgelopen weekeinde nog met 1-1 gelijk bij Excelsior en verloren donderdagavond van Aston Villa. Daarvoor ging het al mis tegen N.E.C., al werd dat duel bij een 1-2 tussenstand gestaakt vanwege het akelige moment met Bas Dost. Volgens Van Hanegem gelden er voor Feyenoord komende zondag geen excuses. “AZ moet je nou een draai om de oren geven”, zegt De Kromme in de podcast Willem&Wessel van het Algemeen Dagblad. “Dat is ook een elftal dat normaal gesproken heel leuk voetbalt, maar als je nu de laatste wedstrijden ziet… Dan is het echt verschrikkelijk.”

Feyenoord bezet momenteel de derde plaats in de Eredivisie, maar kan zaterdagavond gepasseerd worden door FC Twente dat weliswaar evenveel punten (26) heeft, maar een minder doelsaldo. AZ is - óók met 26 punten maar het restant van het duel met N.E.C. dus nog tegoed - de nummer twee. De winnaar blijft dus in het spoor van PSV, terwijl de verliezer voorlopig een pas op de plaats zal moeten. Het eerste fluitsignaal in De Kuip klinkt om 16.45 uur.