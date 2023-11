Postecoglou komt met slechte update over 'aanzienlijke' blessure van Van de Ven

Tottenham Hotspur-trainer Ange Postecoglou is maandagavond met een slechte update gekomen over . De verdediger viel in de eerste helft uit met een hamstringblessure, die in een volle sprint ontstond. De coach van de Spurs houdt er rekening mee dat centrumverdediger een langere tijd niet inzetbaar zal zijn.

"Het is te vroeg om er iets over te zeggen, maar als we naar Micky kijken, denken we dat het een aanzienlijke blessure is", werd Postecoglou maandagavond geciteerd door een aantal Engelse media na afloop van het duel tussen Tottenham Hotspur en Chelsea (1-4). "We gaan ervan uit dat hij er een tijdje uit zal zijn", zegt de coach, die Van de Ven op pijnlijke wijze naar de grond zag gaan in de eerste helft. Het is een tegenvaller voor de club uit Londen, want de Nederlandse verdediger is daar basisspeler. De komende tijd zal Tottenham Hotspur het zonder hem moeten doen.

Dat geldt niet alleen voor trainer Postecoglou, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal. Maandagavond gaf de bondscoach in het programma Rondo van Ziggo nog aan dat hij de mensen die hij gaat selecteren aardig in zijn hoofd heeft zitten, maar daar moet hij nu toch opnieuw naar gaan kijken, mocht Van de Ven daarbij hebben gezeten. De duels tegen Gibralter en Ierland lijken veel te vroeg te komen voor de oud-speler van FC Volendam.

Engelse media concluderen in ieder geval dat wegvallen van de Oranje-international een grote tegenvaller is voor Tottenham, dat de Nederlander deze zomer overnam van het Duitse VfL Wolfsburg. "Het zal een enorm gemis zijn als hij daadwerkelijk voor een aanzienlijke periode langs de kant staat", schrijft The Evening Standard in de ochtendkrant.