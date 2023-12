Feyenoord wéér met oude bekenden om tafel? 'Santiago Giménez hoog op verlangslijst Premier League-club'

Feyenoord-spits zou zich opnieuw in de belangstelling van een Premier League-club mogen verheugen. De Mexicaan, met achttien doelpunten in de eerste seizoenshelft gedeeld topscorer van de Eredivisie, zou hoog op het lijstje van Tottenham Hotspur staan.

Dat schrijft Paul O Keefe op X. De Engelsman komt wel vaker met een primeur over de huidige nummer vijf van de Premier League en wordt daarom op het sociale medium gevolgd door transferspecialisten als Fabrizio Romano en David Ornstein (The Athletic). Giménez zou echter niet de enige aanvaller zijn die The Spurs in het vizier hebben: O Keefe spreekt van een 'uitgebreide lijst'.

Afgelopen zomer hoopte Tottenham ook al zaken te doen met Feyenoord. Destijds richtte de belangstelling van de club zich op trainer Arne Slot. Na wekenlange geruchten kwam het uiteindelijk niet tot een overstap en verlengde de oefenmeester zijn contract bij de regerend kampioen van Nederland. De Engelse club schakelde door naar Ange Postecoglou (Celtic), de Australiër leidde de club in de eerste seizoenshelft zelfs even naar de koppositie in de Engelse competitie maar die werd later weer afgestaan. Met een achterstand van maar één punt op de vierde plaats van regerend kampioen Manchester City doet de club uit Noord-Londen echter nog volop mee om Champions League-kwalificatie.

De prestaties van Postecoglou zijn des te knapper omdat Tottenham afgelopen zomer, na een seizoen waarin het met een achtste plaats naast Europees voetbal misliep, afscheid nam van doelpuntenmachine Harry Kane. De clubtopscorer aller tijden laat inmiddels veelvuldig het net bollen namens Bayern München. In de hoop een nieuwe goalgetter aan te trekken zou Tottenham dus onder meer het oog op Giménez hebben laten vallen. Ook hij verlengde afgelopen zomer zijn verbintenis in Rotterdam-Zuid en ligt daardoor nog vast tot medio 2027. Met zijn ongekende productie staat hij er in de Europese top echter bijzonder goed op. Alleen afgelopen week al werd hij in verband gebracht met zowel Chelsea als datzelfde Bayern München, dat een stand-in voor Kane zou zoeken.