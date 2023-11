Tottenham-coach Postecoglou komt met slecht nieuws over Micky van de Ven

komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor Tottenham Hotspur. De Nederlandse verdediger liep in het verloren Premier League-duel met Chelsea van afgelopen maandag een hamstringblessure op waardoor hij pas in het nieuwe jaar weer speelklaar zal zijn. Dat heeft zijn trainer Ange Postecoglou vrijdag bekendgemaakt.

Toen Van de Ven in de Londense stadsderby op slag van rust de strijd moest staken werd direct al gevreesd dat hij er een flinke tijd uit zou liggen. Een dag na de wedstrijd vreesde Postecoglou eveneens hardop dat hij zijn defensieve sterkhouder voorlopig zou moeten missen, en die angst is nu de resultaten van de onderzoeken bekend zijn dus uitgekomen.

Artikel gaat verder onder video

Tegenover het clubkanaal zegt de Australische trainer: "Ja, hij heeft een aanzienlijke hamstringblessure. Dat kost hem op z'n minst een aantal maanden, dus we kijken voor hem naar het nieuwe jaar." De blessure van Van de Ven komt de nieuwe trainer van de Londenaren slecht uit: in zijn eerste maanden vormde de Nederlander een ijzersterk centraal duo met de Argentijn Cristian Romero. Een maand geleden riep The Times-journalist Henry Winter de oud-speler van FC Volendam en VfL Wolfsburg zelfs nog uit tot de beste zomeraankoop uit de hele Engelse competitie.

Oranje

Vanzelfsprekend moet Van de Ven ook de aankomende interlandperiode aan zich voorbij laten gaan. De 22-jarige verdediger mocht in oktober in het met 1-2 verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk als invaller zijn debuut maken in het Nederlands elftal, als invaller voor Nathan Aké. Drie dagen later mocht hij in en tegen Griekenland (0-1 winst) opnieuw van de bank komen; deze keer als vervanger van linksback Quilindschy Hartman.