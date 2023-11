Engelse media laten niets heel van Ten Hag na nieuwe vernedering: 'Kapitein van een zinkend schip'

Erik ten Hag ligt hevig onder vuur na de nieuwe deceptie van woensdagavond. Manchester United verloor met ontluisterende cijfers (0-3) van Newcastle United en werd daardoor uitgeschakeld in de League Cup. De Engelse media stellen dat de positie van Ten Hag steeds moeilijker te redden valt en spreken van een ‘horrorshow’.

“Ten Hag heeft indrukwekkende dingen gedaan bij United, maar niet in dit seizoen. De Nederlander is kapitein van een zinkend schip”, schrijft Daily Mail. “Er is weer een nieuw hoofdstuk geschreven in het steeds lelijker wordende verhaal van Ten Hag bij United”, vervolgt het Britse dagblad. “Telkens heeft de ploeg van Ten Hag de neiging om alsmaar slechter te worden. United is onder Ten Hag helemaal geen team. Het is moeilijk om te bepalen wat het dieptepunt van deze beschamende avond was”, viel er nog meer te lezen in Daily Mail.

Ook The Telegraph schrok van The Red Devils. “Manchester United ziet er volledig gebroken uit. Zelfs binnen de vele jaren van mislukking zijn er prestaties die echt schokkend zijn, en dit was er één van. Het was een weerzinwekkende vertoning die serieuze vragen oproept over het blijkbaar onbuigzame vertrouwen in Ten Hag”, schreef het medium, dat de vertoning van Manchester United tegen Newcastle zelfs ‘slap en zielig’ vond.

“Het werd een horrorshow in de eerste helft”, haalt The Express uit. “Het ziet er niet goed uit voor Ten Hag. Hij staat stevig onder druk en de uitfans hielpen hem nog een handje door massaal 'Sacked in the morning' te zingen”, gaat het dagblad verder. “Ten Hag kan zich niet meer van dit soort avonden permitteren, als hij wil voorkomen dat hij de kleedkamer niet meer achter zich heeft staan.”