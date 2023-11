Erik ten Hag ontbreekt bij competitiewedstrijd van Manchester United tegen Everton

Erik ten Hag is geschorst voor de volgende competitiewedstrijd van Manchester United. De trainer kreeg zaterdag een gele kaart in de wedstrijd tegen Luton Town (1-0 zege) en dat was al zijn derde prent van het seizoen.

Ten Hag ontbreekt daardoor in de competitiewedstrijd tegen Everton van zondag 26 november. Assistenten Steve McClaren en Mitchell van der Gaag zullen de honneurs moeten waarnemen.

Ten Hag uitte in de 95ste minuut van de wedstrijd zijn onvrede richting scheidsrechter Graham Scott. Hij was op dat moment gefrustreerd door de ruime blessuretijd (acht minuten) en omdat Luton Town een in zijn ogen onterechte ingooi had gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Viaplay-analist Cedric van der Gun vermoedt dat Ten Hag zal balen van zijn schorsing. “Als trainer wil je daar aan de zijlijn staan, zodat je nog wat kunt beïnvloeden. Met een oortje op de tribune zitten gaat niet werken.”