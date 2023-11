Ten Hag lijkt toekomst weer even veilig te stellen; Arsenal profiteert van uitglijder Spurs

Manchester United heeft de thuiswedstrijd tegen Luton Town omgezet in een overwinning. De ploeg van Erik ten Hag won met 1-0 en staat daardoor in ieder geval tijdelijk op de zesde plaats. De geplaagde trainer heeft daardoor weer wat lucht.

Ten Hag voerde twee wijzigingen door in zijn opstelling na de 4-3 nederlaag tegen FC Kopenhagen. Verdediger Jonny Evans, die geblesseerd uitviel in Denemarken, werd vervangen door Victor Lindelöf; de zieke Aaron Wan-Bissaka werd afgelost door Sergio Reguilón.

Veel ogen waren gericht op Rasmus Højlund, die na vijf doelpunten in de Champions League op zoek was naar zijn eerste Premier League-treffer. In de tiende minuut was het bijna zover, toen hij een voorzet van Marcus Rashford vlak voor het doel verlengde met zijn bovenbeen. Keeper Thomas Kaminski bracht echter redding. In de tweede helft ging Højlund van het veld met een vermoedelijke hamstringblessure en dus beleefde hij weer een frustrerende middag.

Tegenstander Luton Town presteerde weinig in aanvallend opzicht, al moest André Onana een kopbal van spits Carlton Morris nog wel met de vingertoppen afstoppen in minuut 36. In de tweede helft zocht Manchester United nog nadrukkelijker naar het openingsdoelpunt en die zoektocht sorteerde na een klein uur het gewenste effect. Lindelöf vuurde raak nadat Luton Town de bal niet kon wegwerken uit het eigen strafschopgebied.

Invaller Antony bereidde twintig minuten een goede kans voor Marcus Rashford voor, maar de 2-0 bleef uit. Ook een kopbal van Scott McTominay zorgde niet voor de beslissing. Hoewel Luton Town niet echt gevaarlijk was, bleef de wedstrijd spannend omdat er liefst acht minuten blessuretijd werden toegekend. Manchester United bleef overeind. Ten Hag won zodoende dertig van zijn eerste vijftig competitiewedstrijden als trainer van Manchester United, een unicum voor trainers van die club.

Arsenal klopt Burnley

Ook Arsenal wist zaterdagmiddag te winnen. De ploeg van trainer Mikel Arteta versloeg Burnley met 3-1 en profiteerde daarmee van de nederlaag die Tottenham Hotspur eerder op de zaterdag leed bij Wolverhampton Wanderers (2-1). Leandro Trossard opende in de blessuretijd van de eerste helft de score met een kopbal van dichtbij. Josh Brownhill maakte er na de rust 1-1 van via een door Gabriel van richting veranderd schot.

William Saliba zette Arsenal weer op voorsprong met een kopbal van dichtbij na een hoekschop van Trossard. Ook de 3-1 kwam voort uit een corner van Trossard. Burnley-verdediger Dara O'Shea kopte onbedoeld tegen de eigen lat, waarna Oleksandr Zinchenko de rebound stijlvol uit de lucht nam en de rechterbovenhoek uitzocht.

Acht minuten voor tijd moest Arsenal verder met tien man: invaller Fábio Vieira kreeg een directe rode kaart na een charge op de knie van Brownhill. Uiteraard probeerde Burnley een comeback te forceren, maar daar slaagden de bezoekers niet in.