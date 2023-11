Erik ten Hag wilde mentaliteit kweken bij Ajax: ‘Dat ging te ver’

Erik ten Hag liet zijn selectie in zijn periode bij Ajax een keer flink hun gang gaan tijdens een onderlinge partij. , Siem de Jong en merkten dat het uit de hand liep, omdat op een gegeven moment de tackles op elkaar wel héél hard werden.

Daley Blind brengt in de Football is Life herinnering dat Veltman al van jongs af aan zich niet liet passeren en liever nog een rondschop gaf. “Je stond gelijk je mannetje”, zei Blind. “Ondanks dat je misschien wat tegen die andere jongens opkeek. Je liet niet met je sollen.” Volgens Veltman had dat te maken met de inbreng van zijn vader, die in de auto na de training vaak tegen hem zei dat hij van zich af moest bijten.

Daarop kwam de herinnering van Siem de Jong boven van een moment uit het verleden onder Ten Hag. “Die training liep écht uit de hand. We gingen echt hard erin. Tweebenentackles. Jij tackle een keer hard. Ik kwam er een keer hard bij jou in”, vertelde hij aan Blind en Veltman. “Toen werden we op een gegeven moment wel een beetje boos.”

“Ten Hag wilde een beetje de mentaliteit kweken van: kom op en doorgaan, weetje”, reageerde Veltman. “Maar dit ging een beetje te ver, ja. Dat weet ik ook nog wel.” Volgens Blind heeft Veltman weinig recht van spreken. “Jij hebt altijd tackles of duels met een ander, maar die zijn tegen de grens aan. Ik heb heel vaak gezien dat spelers boos worden op jou en dat jij dan doet of er niks aan de hand is. Maar ik heb jou nooit boos zien worden op anderen.”