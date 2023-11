ESPN-tafel lacht Cillessen compleet uit: ‘Ik vind het knap geacteerd van hem’

In de studio van ESPN heeft men lachend gereageerd op de uitspraken die zaterdagavond deed na afloop van FC Twente – NEC (3-3). Volgens de doelman van NEC had de 3-3 van Manfred Ugalde niet goedgekeurd mogen worden, omdat Sem Steijn hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan.

"Op het moment dat de bal geschoten wordt staat hij in mijn gezichtsveld. Joey Kooij zei dat hij niet in mijn zicht stond. Op het moment dat de bal geschoten wordt, staat Steijn in mijn gezichtsveld. Ik had er last van, je ziet Steijn bewegen. Hij staat gewoon in mijn gezichtsveld. Dit is volgens mij gewoon buitenspel”, klaagde Cillessen na afloop voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens werd er geschakeld met de studio van ESPN, waar naast presentatoren Jan Joost van Gangelen en Aletha Leidelmeijer ook Sjaak Polak, Kees Kwakman, Kees Luijckx en Mario Been als analisten aanwezig waren. Polak en Been hielden zich enigszins afzijdig van de discussie, maar vooral Kwakman en Luijckx konden de klaagzang van Cillessen maar moeilijk serieus nemen. “Nee, natuurlijk stond Sem Steijn niet in de weg”, reageert Kwakman op het interview van Cillessen.

“Ik vind het wel knap geacteerd van hem: hij houdt het gewoon vol”, voegt Luijckx daaraan toe. Van Gangelen: “Ik denk eerlijk gezegd dat Cillessen écht denkt dat Steijn buitenspel staat, dat hij er écht van overtuigd is.” Luijckx: “Ja, dat denk ik ook.”

Kwakman merkt op dat Cillessen zich na de treffer van Ugalde niet meteen bij de arbitrage meldde om te klagen. “Hij appelleert niet meteen hè, kijk! Pas hier denkt hij: oh, buitenspel!” Luijckx: “Dat is ook het mooie: je ziet Cillessen appelleren en daarna Nuytinck ook.” Kwakman: “Hij denkt eerst: shit. En daarna: oh wacht, er stond hier iemand in de buurt. Misschien is het wel buitenspel.” De analyses van Kwakman en Luijckx over de reactie van Cillessen leidden voortdurend tot gelach bij de overige tafelgasten.