FC Barcelona heeft Mats Wieffer in het vizier: 'Deze stap is veel te groot'

Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk is van mening dat een transfer van naar FC Barcelona voor de middenvelder een veel te grote stap zou zijn. De middenvelder zou volgens Catalaanse media op het lijstje van FC Barcelona staan om het middenveld in Camp Nou te komen versterken.

"Ze zijn op zoek naar een nieuwe Sergio Busquets", zegt Öztürk wanneer de presentator Bart Nolles van het programma FC Rijnmond de geruchten over Wieffer te sprake brengt: "Ze hebben Oriol Romeu, maar die is aan de bal minder. Ik denk dat hij daar de rol van Busquets moet overnemen, als we dit serieus moeten nemen. Maar dit zegt vooral iets over de groei van Mats Wieffer en de manier waarop hij door Europese scouts bekeken wordt. Hij laat zien dat hij een topper in wording kan zijn, maar deze stap is megagroot. Veel te groot", is de conclusie van Öztürk.

Artikel gaat verder onder video

Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher namens FC Rijnmond, wil in de uitzending wel benadrukken dat het slechts om een gerucht gaat en dat er in de Spaanse pers wel vaker spelers in verband worden gebracht met allerlei clubs: "Het zegt vast wel iets, maar die Spaanse kranten staan er wel elke week andere mensen op de voorpagina", zegt Van Eersel. Öztürk vraagt zich tegelijkertijd af waarom een Spaanse krant bij Wieffer zou uitkomen, mocht er geen kern van waarheid in het verhaal zitten.