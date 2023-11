FC Barcelona onder vuur: 'Arbeiders structureel uitgebuit bij renovatie Camp Nou'

FC Barcelona ligt in Spanje onder vuur omdat arbeiders die momenteel werken aan de grootscheepse renovatie van stadion Camp Nou structureel zouden worden uitgebuit. De krant El Periódico sprak met verschillende anonieme medewerkers en tekent uit hun mond een ontluisterend verhaal op.

Direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen, waarin Barcelona voor het eerst sinds 2019 weer eens beslag wist te leggen op de Spaanse titel, werd begonnen aan een grote renovatie van het verouderde stadion. Dit jaar speelt Barcelona om die reden zijn thuiswedstrijden in het kleinere Olympisch Stadion op de berg Montjuïc.

Artikel gaat verder onder video

In de krant komt een Senegalese medewerker aan het woord die voor de Turkse aannemer Limak aan de renovatie werkzaam is. Hij vertelt onder meer dat de arbeiders structureel van maandag tot en met zaterdag werkdagen van zo'n tien tot elf uur moeten maken. De beloning daarvoor ligt rond de 1.150 euro per maand, wat neer zou komen op een uurloon van tussen de vijf en zes euro. Het minimumloon in Spanje ligt echter op 8,45 euro per uur, oftewel 1.080 per maand op basis van een 40-urige werkweek. Barcelona zou de uitbuiting in de hand hebben gewerkt door Limak een bonus in het vooruitzicht te stellen als de werkzaamheden eerder dan gepland opgeleverd worden.

Ook zouden de werkzaamheden in onveilige situaties plaatsvinden. El Periódico kan dat niet bevestigen, maar meldt wel dat de autoriteiten geen onregelmatigheden aantroffen bij drie verschillende inspecties van de bouwplaats. Daarnaast hebben omwonenden geklaagd over geluidsoverlast in de nachtelijke uren, waarvoor de club inmiddels een boete heeft ontvangen.

Vanaf november 2024 hoopt Barcelona de thuiswedstrijden weer in Camp Nou af te kunnen werken. De werkzaamheden zijn dan voor 65 procent gereed en zullen pas in augustus 2026 helemaal afgerond zijn, zo is de huidige verwachting. Eenmaal klaar is Camp Nou volledig gerenoveerd en komt de capaciteit op 104.600 bezoekers te liggen, waarmee Camp Nou het grootste stadion van Europa blijft.