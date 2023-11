'FC Barcelona trekt na nederlaag bijzondere conclusie over Frenkie de Jong'

De rentree van bij FC Barcelona lijkt aanstaande. De middenvelder staat al ruim een maand aan de kant met een enkelblessure, maar volgens Mundo Deportivo is de kans aanwezig dat hij komend weekeinde zijn rentree gaat maken. De krant stelt na de nederlaag tegen Shakthar Donetsk in de Champions League dat FC Barcelona De Jong goed kan gebruiken. De leiding in Catalonië zou zich daarvan eveneens bewust zijn.

De Nederlander bewijst hoe snel het kan gaan in de voetballerij. De Jong werd in de zomer van 2022 nog dagelijks in verband gebracht met een vertrek uit Spanje. Manchester United had hem dolgraag naar Engeland willen halen en FC Barcelona stak z’n wens om de middenvelder te verkopen niet onder stoelen of banken, maar hij hield voet bij stuk. De Jong speelde zich in de basisploeg van trainer Xavi Hernández, kroonde zich voor het eerst sinds zijn komst in 2019 tot kampioen van Spanje en werd bij aanvang van dit seizoen verkozen tot één van de vier aanvoerders.

De Jong kan inmiddels niet meer stuk in Barcelona en daarom is het voor de club een hard gelag dat hij inmiddels al ruim een maand niet inzetbaar is. De oud-speler van Ajax raakte in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo op 23 september geblesseerd aan zijn enkel en staat sindsdien aan de kant. FC Barcelona had de hoop dat De Jong anderhalve week geleden in de Clásico tegen Real Madrid weer inzetbaar zou zijn, maar die wedstrijd kwam voor hem nog te vroeg. Ook het uitduel met Real Sociedad én het Champions League-treffen met Shakthar Donetsk gingen nog aan zijn neus voorbij.

FC Barcelona had in Hamburg liefst 68% balbezit, maar deed daar veel te weinig mee. De regerend kampioen van Spanje schoot slechts één keer tussen de palen. “Ondanks de tegenslag behoudt de clubleiding, met president Laporta voorop, het vertrouwen in Xavi en zijn technische staf. Niet voor niets werd iets meer dan een maand geleden zijn contract vernieuwd”, schrijft Mundo Deportivo. “Bovendien wordt vanuit de club gesuggereerd dat de oplossing voor een groot deel van de problemen van het team zal komen met het herstel van De Jong. De Nederlander, vooral op het middenveld een sleutelspeler voor Xavi als het gaat om het zorgen van een goede ballevering, raakte tegen Celta geblesseerd en zijn rentree in de ploeg wordt dit weekend tegen Alavés verwacht.”

Dat klinkt als goed nieuws voor FC Barcelona en Xavi. De trainer bewees in de eerste vijf competitieduels niet om De Jong heen te kunnen door hem in al die wedstrijden van begin tot eind op het veld te laten staan. De Catalanen kunnen de middenvelder goed gebruiken, want de laatste weken gaat het zeker niet van harte. Ze speelden in het weekeinde voor de recente interlandperiode met 2-2 gelijk tegen Granada en verloren anderhalve week geleden van Real Madrid. Daar kwam dinsdagavond dus de nederlaag tegen Shakthar Donetsk bij. Mocht De Jong deze week groen licht krijgen om zondag tegen Alavés zijn rentree te maken, dan is de kans groot dat hij meteen aan de aftrap verschijnt. Gavi pakte afgelopen zaterdag zijn vijfde gele kaart in de competitie en is dus geschorst voor de volgende wedstrijd.