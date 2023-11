Krankzinnige avond voor Manchester United en Ten Hag: streaker, rode kaart en voorsprong weg

FC Kopenhagen en Manchester United maken er woensdagavond een krankzinnige wedstrijd van. De ploeg van trainer Erik ten Hag leek dankzij een 0-2 voorsprong binnen dertig minuten in eerste instantie op weg naar een zeer belangrijke overwinning, maar niets is minder waar. Marcus Rashford ontving de rode kaart en vervolgens stortte het volledig in bij de bezoekers. FC Kopenhagen heeft de achterstand weggepoetst en gaat in de tweede helft met een man meer op jacht naar de zege. Vóór de rode kaart gebeurde er ook al van alles.

FC Kopenhagen en Manchester United troffen elkaar twee weken geleden nog op Old Trafford. Manchester United had na de nederlagen tegen Bayern München en Galatasaray wat recht te zetten en leek lang op weg naar een 1-0 overwinning, maar vlak voor tijd dreigde het helemaal mis te gaan. FC Kopenhagen mocht diep in de blessuretijd een strafschop nemen en heel Old Trafford vreesde al het ergste, maar gelukkig voor Ten Hag en consorten stopte André Onana de pingel en bleven de drie punten in Manchester.

FC Kopenhagen heeft woensdagavond op eigen veld dus wat recht te zetten. De supporters waren in ieder geval vol vertrouwen. Zij pakten voorafgaand aan de aftrap uit met een geweldige sfeeractie. Op een enorm spandoek waren de logo's van zowel FC Kopenhagen als Manchester United zien, met een 1-0 stand in het voordeel van de thuisploeg. De Denen rekenden zich dus al rijk. Boven dat spandoek viel op een apart doek te lezen: your Theatre of Nightmares, een ludieke verwijzing naar de bijnaam van Old Trafford (Theatre of Dreams). Manchester United was echter niet onder de indruk van die tekst. De ploeg van Ten Hag schoot uit de startblokken en opende al na drie minuten de score. Nog voor het verstrijken van het eerste halfuur maakten de bezoekers er 0-2 van. Manchester United zat dus al vroeg in de wedstrijd op rozen.

Na de 0-2 ging het echter van kwaad tot erger voor Ten Hag en consorten. Eerst kreeg Rashford een rode kaart, waarna FC Kopenhagen met twee treffers binnen tien minuten de 0-2 achterstand wegpoetste. Voor zover het voetbal gerelateerde spektakel. Je zou daardoor bijna vergeten dat het treffen tussen FC Kopenhagen en Manchester United in de tweede helft ook nog eens twee keer werd stilgelegd. Eerst omdat er een fan met een Palestijnse vlag het veld in was gerend, daarna omdat er iemand op de tribune medische hulp nodig had. Daardoor bedroeg de extra tijd in de eerste helft minimaal dertien minuten. FC Kopenhagen en Manchester United gingen uiteindelijk rusten met een 2-2 tussenstand.

De ploeg van Ten Hag zal in de tweede helft met een man minder stand moeten zien te houden.