FC Twente lukt het weer niet in Utrecht: Jans houdt oude liefde van tweede plaats

Ron Jans heeft zijn oude liefde FC Twente zondagmiddag met FC Utrecht pijn gedaan in de eigen Galgenwaard. Hoewel de Tukkers in het tweede bedrijf met tien man kwamen te staan, was de ploeg van Joseph Oosting niet naar de Domstad afgereisd om met een gelijkspel huiswaarts te keren: 1-1. Voor FC Utrecht betekent het dat de Domstedelingen voorlopig de laatste plaats van de Eredivisie hebben verlaten.

FC Twente won voor het laatst op 4 december 2011 (2-6) een competitiewedstrijd in Utrecht. Op 26 mei 2013 won het nog in de play-off voor Europees voetbal in de Domstad waar sinds 2011 in competitieverband zeven keer werd verloren en drie keer gelijk gespeeld. Onder voormalig FC-Twente-trainer Ron Jans begint de plaatselijke FC op de vechtmachine te lijken waar Jans als tegenstander van Utrecht vaak zo bevreesd voor was. Jans liet zijn ploeg behoudend spelen en wilde veel persoonlijke duels zien.

Artikel gaat verder onder video

Dat kwam er vrij aardig uit. Alleen al in eerste helft trok scheidsrechter Serdar Gözübüyük vijf gele kaarten, waarvan er drie aan een Utrechter werden getoond. In de counter wilde de thuisclub toeslaan en via een fraaie goal van Oscar Fraulo kwam FC Utrecht ondanks slechts 22 procent balbezit op een 1-0 voorsprong. FC Twente, dat aanvoerder Robin Pröpper al snel met een blessure verloor, had dit seizoen pas drie minuten op achterstand gestaan en poetste het verschil ook nu weer snel weg via een strafschop van Sem Steijn na een (in eerste instantie door Gözübüyük gemiste) handsbal van Modibo Sagnan.

Met de striemende regen en het veld dat afgelopen dinsdag al had geleden onder de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk leken de omstandigheden in het voordeel van de thuisclub. Het zware veld eiste bij Jens Toornstra zijn tol toen de middenvelder zich verstapte en niet verder kon. Er werd aan beide kanten meteen druk gewisseld. Zo kwam bij de bezoekers oud-Utrechter Ricky van Wolfswinkel binnen de lijnen. Door tegen zijn tweede gele kaart aan te lopen dupeerde Sadilek die de aanvoerdersband van Pröpper had overgenomen zijn ploeg. FC Utrecht rook zijn kans en zette meteen aan. Unnerstall was alert bij schoten van invaller Bart Ramselaar en Ryan Flamingo. FC Twente koesterde het punt terwijl FC Utrecht tevergeefs aandrong. Ver in blessuretijd dwong Yannick Leliendal uit een vrije trap Unnerstall nog tot een redding terwijl Michel Vlap in de tegenstoot niet wist toe te slaan.

FC Twente liet zo de kans liggen op de tweede plaats in de Eredivisie te grijpen. FC Utrecht dat, inclusief de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk, nu vier achtereenvolgende wedstrijden niet heeft verloren, schiet met het puntje ook niet veel op onder in de ranglijst. Gezien het gelijke spel zal de rekening van het geplande etentje vanavond van Jans en zijn vriend én FC Twente-directeur Jan Steuer en hun partners ook wel gedeeld worden.