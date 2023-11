'FC Twente wil talentvolle rechtsbuiten van voormalig Conference League-opponent'

FC Twente volgt de verrichtingen van . De rechtsbuiten van Hammarby IF is volgens het Zweedse FotbollDirekt in beeld bij de Tukkers als extra optie op de flanken. Momenteel beschikt Twente daar ook al over onder meer Mitchell van Bergen en Daan Rots.

Madjed zou hoog op het wensenlijstje van Twente staan, zo beweert FotbollDirekt. De pas achttienjarige Zweed, met Irakese roots, stond afgelopen zomer ook al in de belangstelling van sc Heerenveen. Naar verluidt zou de rechtsbuiten zo’n 1,2 miljoen euro hebben gekost. Biedingen van Heerenveen zouden zijn afgewezen door de Zweedse club.

Twente is niet de enige ploeg die Madjed op de radar heeft. FC Nordsjaelland, Real Sociedad, Lecce, Venezia en Anderlecht hebben de talentvolle aanvaller in beeld. Madjed heeft bij Hammarby nog een doorlopend contract tot medio 2025, waardoor hij nu nog niet transfervrij de deur uit kan lopen bij de Zweedse club.

Madjed stond dit seizoen al een keer tegenover FC Twente, dat was in de voorronde van de Conference League. De aanvaller bleef bij zowel de eerste wedstrijd als de return het hele duel op de bank. Bij Twente is op dit moment Rots de eerste optie als rechtervleugelaanvaller. Van Bergen moet het doen met de reserverol.