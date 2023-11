Felle discussie over smerig moment Van Ginkel: Kwakman gelooft oren niet na suggestie Luijckx

De rode kaart die zaterdagavond ontving in het thuisduel van Vitesse met sc Heerenveen (1-3) heeft tot discussie geleid aan tafel bij ESPN. Kees Kwaman en Mario Been vinden dat de middenvelder van Vitesse niet met rood van het veld gestuurd had moeten worden, terwijl Kees Luijckx de beslissing van scheidsrechter Edwin van de Graaf wel kan begrijpen.

Van Ginkel werd in de 69ste minuut bij een 1-1 tussenstand met rood van het veld gestuurd. Hij plaatste zijn linkervoet ogenschijnlijk ongelukkig en onbewust op de achillespees van Oliver Braud, die voorlangs kruiste bij de middenvelder van Vitesse en hem daarmee de weg naar het doel versperde. Van Ginkel reageerde meteen schuldbewust, maar Van de Graaf stuurde hem toch van het veld, waarna Vitesse met een man minder tegen een 1-3 nederlaag aanliep.

Artikel gaat verder onder video

“Daar kan Van Ginkel toch helemaal niks aan doen?”, reageert Kwakman in de studio van ESPN op de beelden van het moment. Been is het eens met zijn collega-analist: “Volgens mij is dit niet bewust.” Presentator Jan Joost van Gangelen constateert dat ‘het er lelijk uitziet’.

Luijckx is er net als Kwakman en Been van overtuigd dat Van Ginkel niet doelbewust zijn noppen op de achillespees van Braud plaatste. Hij is echter van mening dat de arbitrage geen andere keus had dan de middenvelder van Vitesse wegsturen. “Weet je wat het lastige is? Ik geloof absoluut niet dat Van Ginkel dit expres doet. Maar als je dit soort dingen niet bestraft, dan krijg je spelers die dit soort situaties ook zo gaan imiteren. Dat is echt zo, zeker in het buitenland”, aldus Luijckx.

De suggestie van Luijckx dat een verruiming van de spelregels zou kunnen leiden tot een uitbuiting ervan door sommige spelers, gaat er echter niet in bij Kwakman. Die reageert vol ongeloof: “Imiteren? Als je dit wil imiteren, dan moet je van goeden huize komen. Hier kan hij toch helemaal niets aan doen? Hij wil zijn voet gewoon neerzetten, maar die jongen van Heerenveen kruist voor. Dat doet hij goed, want hij loopt dat gat dicht. Van Ginkel zet zijn voet neer. Ik vind het heel zwaar gestraft.”

© ESPN