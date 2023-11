Heerenveen deelt volgende dreun uit aan ploeterende hekkensluiter Vitesse

Vitesse komt deze week in ieder geval nog niet van de achttiende plaats in de Eredivisie. De Arnhemmers kwamen in het thuisduel met het eveneens nog niet bijster indrukwekkende sc Heerenveen nog wel op een vroege 1-0 voorsprong, maar gaven die mede door een rode kaart voor helemaal uit handen, waardoor de Friezen met een 1-3 zege huiswaarts keren.

Vitesse trainde afgelopen week achter gesloten deuren en trainer Phillip Cocu toverde tegen Heerenveen een 5-3-2-formatie uit de hoge hoed. Daarbij was er geen ruimte voor de aanvallers Hamulić en Persson die dit seizoen het net nog niet deden bollen. Waar bij Vitesse twee spitsen werden gepasseerd, ontbraken bij de Friezen twee geblesseerde aanvallers. Smaakmaker Sahraoui en Feyenoord-huurling Wålemark waren niet fit.

Het georganiseerde vuurwerk voorafgaand aan het duel zorgde ook binnen de lijnen voor een knallende start. Manhoef vuurde na luttele minuten in de optrekkende rook weergaloos raak. Deze sublieme poeier was in de verste verte geen voorschot op een hoogstaand duel. De tweede kans van de wedstrijd was pas na een half uur, maar leverde direct de 1-1 op. Een lage voorzet van Nunnely resulteerde na een hard schot van Van Amersfoort voor de eerste competitietreffer voor de Friese aanvaller. SC Heerenveen voerde in het vervolg het hoogste woord, maar kort voor rust had Vitesse-doelman Room een knap antwoord op de schoten van Olsson en Van Beek.

Na rust voerde beide ploegen en tempo wat op. SC Heerenveen had de touwtjes in handen, maar de Arnhemmers hielden eenvoudig stand. Een flinke tegenslag voor Vitesse was de rode kaart voor Van Ginkel. De aanvoerder kon inrukken, nadat hij - zonder gemene opzet - hard op de voet van Braude stond.

In overtal kreeg de ploeg van Van Wonderen via een strafschop al snel de kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Meulensteen hield Brouwers vast en Tahiri gaf Vitesse de volgende klap. Nadat Noppert knap redde op een inzet van invaller Kozłowski, was het een andere invaller die de wedstrijd op slot gooide. Nicolăescu zorgde er met de 1-3 voor dat de situatie voor Cocu wederom verslechterde en dat SC Heerenveen voor de derde keer op rij won in Arnhem.