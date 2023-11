Fenomeen Kane blijft maar scoren en helpt Bayern aan koppositie in Keulen

Bayern München is in ieder geval voor even weer koploper van de Bundesliga. De Rekordmeister had in het uitduel met 1. FC Köln voldoende aan een vroege treffer van - wie anders dan - voldoende om Bayer Leverkusen in ieder geval voor een dag te passeren. De cijfers van de Engelsman in Duitse dienst nemen zo langzamerhand bizarre vormen aan.

Na twintig minuten spelen tekende de oud-speler van Tottenham Hotspur voor de enige treffer van de avond. Na een goede actie van Eric Maxim Choupo-Moting belandde een rebound voor zijn voeten, in een vrijwel leeg doel was raakschieten voor Kane een meer dan koud kunstje.

Het betekende alweer de achttiende (!) Bundesliga-treffer voor Kane in slechts twaalf duels, waardoor de recordschema's van zijn illustere voorgangers Robert Lewandowski (41 goals in 2020-21) en Gerd Müller (40 in 1971-72) nog altijd niet uit het zicht verdwijnen. Kane is nú al de meest scorende Engelsman in één seizoen.

Door de zege wipt Bayern weer even over Leverkusen heen. De regerend kampioen heeft nu 32 punten uit twaalf wedstrijden, eentje meer dan de ploeg van Jeremie Frimpong, die echter ook een wedstrijd minder gespeeld heeft. Leverkusen speelt morgen (zaterdag) om 15.30 uur het uitduel bij Werder Bremen en kan Bayern dan weer van de koppositie verdrijven.