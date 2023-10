In een opmerkelijke wedstrijd heeft Bayern München zaterdag een monsterzege geboekt op SV Darmstadt 98. De ploeg van trainer Thomas Tuchel stond al na vier minuten met tien man, maar zag Darmstadt later in de eerste helft twee rode kaarten pakken. Na de pauze maakte Bayern vervolgens acht doelpunten: 8-0. Hoogtepunt was een treffer van van de eigen helft.

In de vierde minuut moest Joshua Kimmich inrukken met een rode kaart. De middenvelder liet zich van de bal zetten door Marvin Mehlem en moest hem neerhalen om een doelpunt te voorkomen. Weinig supporters zullen toen gedacht hebben dat Bayern een eenvoudige middag tegemoet zou gaan, maar door rode kaarten voor Klaus Gjasul (overtreding op Konrad Laimer) en Matej Maglica (haalde de doorgebroken Harry Kane neer) was het na 41 minuten tien tegen negen in het voordeel van Bayern.

Voor de rust werd een doelpunt van Leroy Sané afgekeurd, maar na de pauze opende Kane de score met een kopbal op aangeven van Noussair Mazraoui. Sané verdubbelde de marge met een intikker van dichtbij, waarna Jamal Musiala voor de 3-0 zorgde via een ingestudeerde vrije trap. Hij ontving de bal net buiten de zestien en vond de linkerhoek. Een poeier van Sané, net buiten het strafschopgebied, betekende de 4-0. Halverwege de tweede helft zag Kane zijn kans schoon met een schot vanaf de eigen helft: vanuit de middencirkel plaatste hij de bal over doelman Marcel Schuhen.

Bayern was nog niet klaar: Mazraoui stelde Thomas Müller in staat om van dichtbij te scoren, waarna Musiala één-op-één met de keeper de 7-0 maakte. Tot slot completeerde Kane zijn hattrick, door de eindstand op 8-0 te bepalen. Het was voor de Engelsman zijn twaalfde doelpunt in zijn eerste negen Bundesliga-wedstrijden. Daarmee heeft hij een record in handen: geen enkele andere speler scoorde zo vaak in zijn eerste negen optredens op het hoogste niveau van Duitsland. Bij Bayern stond Matthijs de Ligt 77 minuten op het veld.