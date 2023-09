Steun voor Erik ten Hag: woede-uitbarsting klopt niet, Manchester United lag op pole position voor PSV'er

Erik ten Hag heeft vanuit verschillende hoeken steun ontvangen als manager van Manchester United. De oefenmeester staat behoorlijk onder druk vanwege de tegenvallende seizoensstart, meerdere blessures en de incidenten rondom het eerste team met onder anderen Jadon Sancho en Antony. Diverse journalisten nemen het echter voor de Nederlander op.

“Het gevoel bij mensen die dicht bij de club staan, ​​is dat Erik ten Hag niet het probleem is”, vertelt journalist Fabrizio Romano in een video. “Zaken buiten de sport, blessures en de verkoop van de club zorgen voor de problemen in de dagelijkse werkzaamheden bij Manchester United”, stelt de transfergoeroe.

Artikel gaat verder onder video

Volgens hem is het ook niet waar dat Ten Hag een ‘woedende uitbarsting’ heeft gehad in de kleedkamer na de nederlaag tegen Brighton & Hove Albion (1-3), zoals eerder werd beweerd. “Ten Hag blijft de situatie onder controle houden en concentreert zich ondanks een slechte start op het project. Hij is de juiste man om speciale dingen voor elkaar te krijgen bij Manchester United.”

Ten Hag heeft ook nog altijd een uitstekende relatie met de spelersgroep van Manchester United, meldt Romano. “De manager is het probleem niet. Zijn positie is stabiel.” Er wordt momenteel niet gezocht naar een tijdelijke opvolger voor Antony bij transfervrije buitenspelers, omdat Ten Hag het vertrouwen heeft in de talenten.

In kwaliteitskrant The Times doet chef voetbal Henry Winter eveneens een oproep aan de fans om Manchester United te steunen. “Fans van Manchester United moeten boos zijn op de Glazers, niet op Ten Hag”, schrijft hij in een achtergrondverhaal. “Manchester United heeft nieuwe eigenaren nodig, geen nieuwe manager. United heeft spelers nodig die opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten niet de schuld geven aan de manager. Ten Hag heeft altijd zijn eigen verantwoordelijkheid genomen.”

Lees ook: 'Stafleden Man United zijn bezorgd om connectie tussen Erik ten Hag en Kees Vos'

Xavi Simons & Harry Kane

Manchester United had daarnaast graag de beschikking willen hebben over twee spelers die inmiddels in de Bundesliga spelen. Ten Hag heeft gesprekken gevoerd met PSV over de komst van Xavi Simons, weet Romano, maar op dat moment kwam Paris Saint-Germain in beeld. Simons koos uiteindelijk voor een terugkeer naar PSG en United, dat volgens hem op pole position lag, bleef met lege handen.

Daarnaast scheef journalist Chris Weeler dat Harry Kane bereid was om te wachten op Manchester United. Als Bayern München de Engelsman niet had aangetrokken in deze window, dan wilde de aanvaller zijn contract bij Tottenham Hotspur laten verlopen om transfervrij op Old Trafford te tekenen. Volgens Weeler wist Ten Hag dat de deal op zeker doorgang zou vinden. Met zijn overgang naar Der Rekordmeister is die deal echter van de baan.