Feyenoord doet zichzelf tekort in Rome en is virtueel uitgeschakeld in Champions League

Feyenoord heeft een heel vervelende nederlaag geleden in de Champions League op bezoek bij Lazio (1-0). De Rotterdammers kenden dinsdagavond een moeizaam eerste half uur, maar juist in de fase dat de formatie van Arne Slot de overhand kreeg, maakte Ciro Immobile het enige doelpunt van de avond aan de andere kant. Ondanks een aantal goede kansen, kwam Feyenoord die tik niet meer te boven en is het virtueel uitgeschakeld in het miljardenbal.

Lazio probeerde Feyenoord in het begin van de wedstrijd flink onder druk zetten. Dit leverde na amper een minuut voetballen al een gele kaart op voor Bart Nieuwkoop die zich liet verrassen door Mattia Zaccagni. Lazio was sterker, maar wist die overhand niet om te zetten in kansen, waardoor Feyenoord het eerste half uur redelijk eenvoudig overeind bleef. De enige schade die Feyenoord opliep was het uitvallen van Nieuwkoop, die na een harde botsing met Lazio-back Elseid Hysaj met een hoofdblessure per brancard van het veld moest.

Hierna begonnen de Rotterdammers, dat als koploper in de poule aan de wedstrijd was begonnen, echter desondanks beter te voetballen en kreeg het via Santiago Gimenez een grote kans. Na voorbereidend werk van Igor Paixao kwam Gimenez voor het doel van Ivan Provedel, maar laatstgenoemde had een uitstekende redding in huis om de Mexicaan van scoren af te houden. Dat terwijl Gimenez de doelman van Lazio in het vorige treffen nog twee keer de baas was. Feyenoord leek beter in de wedstrijd te komen, maar op slag van rust ging het mis. Quinten Timber verspeelde de bal op het middenveld en Ciro Immobile werd diep gestuurd. Lutsharel Geertruida hief buitenspel op en Immobile ging om Justin Bijlow heen om de bal in een leeg doel te schuiven.

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid en probeerde Feyenoord de thuisploeg onder druk te zetten. Het duurde echter een tijdje voordat Feyenoord dan ook daadwerkelijk een kans creëerde. In de 67e minuut kreeg Feyenoord een vrije trap aan de zijkant van het strafschopgebied. Deze indraaiende voorzet van Paixao werd door Gimenez met het hoofd verlengd, maar zijn inzet belandde centimeters naast het doel.

Feyenoord ging hierna aanvallend wisselen door onder andere Luka Ivanusec, Alireza Jahanbaksch en Ayase Ueda in te brengen, maar Feyenoord kwam in de tweede helft zeer moeilijk aan kansen. De Rotterdammers bleven voetballend zoeken naar een gaatje in de Romeinse verdediging, maar telkens stond er iemand van Lazio in de weg om het gevaar te voorkomen. Lazio bleef op de counter loeren en speelde de wedstrijd zo, door middel van het nodige tijdrekken en overtredingen, op zijn Italiaans uit. Feyenoord kreeg echter in de laatste seconde nog een grote kans. Een voorzet van Jahanbaksch belandde op het hoofd van Ueda maar zijn kopbal werd knap gekeerd door Provedel waarna er gelijk afgefloten werd voor het einde van de wedstrijd.

Door deze nederlaag ligt poule E nog volledig open. De Rotterdammers staan nu op een derde plaats met 6 punten. Lazio heeft een punt meer en bezet de tweede plek in poule die recht geeft op overwintering in het miljardenbal. Atletico Madrid won eerder op de avond met ruime cijfers van Celtic (6-0) en staat daardoor aan kop. Over drie weken ontvangt Feyenoord Atletico Madrid in de Kuip en dan is een overwinning van groot belang.