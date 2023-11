Feyenoord-fans omzeilen regels en zitten in het stadion van SS Lazio

Feyenoord doet het dinsdagavond in de Champions League op bezoek bij SS Lazio op papier zonder supporters in het Stadio Olimpico. Toch zijn er fans afgereisd naar de hoofdstad van Italië, die ‘gewoon’ een kaartje hebben bemachtigd voor het duel in de groepsfase van de Champions League en in het stadion zitten.

Een klein groepje Feyenoord-fans heeft via de legale weg een ticket weten te bemachtigen, zo vertellen zij bij RTV Rijnmond. "Appeltje eitje, gewoon via de officiële ticketshop van Lazio”, legt Ken, een van de supporters van de Rotterdammers, die woonachtig is in België, uit. Die nationaliteit maakt het makkelijker voor hem om aan tickets te komen via de hospitality-afdeling van de Italiaanse club.

Wel moesten de fans hun paspoort laten scannen aan de voorkant, waardoor het uiteindelijk meer dan een uur duurde voordat ze uiteindelijk toegang kregen tot het stadion van SS Lazio. Ze kozen ervoor om neutrale kleren aan te trekken om niets uit te lokken bij de thuissupporters. "Er zijn veel dingen die niet mogen. Als ik met alles rekening moet houden wat wel of niet mag in het leven, dan is de fun er vanaf", aldus Ken over het feit dat er geen uitsupporters welkom zijn. Ze zitten dan ook tussen de gewone supporters.

Ook was er een Nederlandse vader die met zijn twee puberzoons kaarten had bemachtigd: zij wonen in Italië en mogen uiteindelijk na een uur overleg alsnog naar binnen. Duidelijk was wel dat de regels rondom het treffen in de Champions League bijzonder streng waren, na de eerdere ongeregeldheden tussen beide supportersgroeperingen. Dat was de reden dat er in principe geen supporters in het stadion mochten zitten.