Feyenoord-reserve laat zich zien aan Slot: dubbelslag in besloten oefenduel met Eagles

In een besloten oefenduel met Go Ahead Eagles speelt Feyenoord-reserve zich nadrukkelijk in de kijker bij trainer Arne Slot. Bij afwezigheid van de vele internationals in de selectie van trainer Arne Slot mag de 25-jarige buitenspeler weer eens in de basis beginnen en wist hij twee keer te scoren voor de regerend landskampioen, die met 2-1 zegevierde.

Dilrosun staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Feyenoord, dat de enkelvoudig Oranje-international voor vier miljoen euro overnam van het Duitse Hertha BSC. In zijn debuutjaar kwam hij in alle competities nog tot 43 wedstrijden namens de Rotterdammers, waarin hij zes keer scoorde en acht assists afleverde. Dit seizoen is hij echter veroordeeld tot een bijrol: verdeeld over vier invalbeurten kwam Dilrosun nog niet verder dan welgeteld 36 speelminuten in de hoofdmacht.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Go Ahead kreeg Dilrosun dan eindelijk weer eens de kans om zich aan Slot te tonen. Dat moest hij doen in een grotendeels 'nieuw' Feyenoord-elftal, aangezien met Calvin Stengs, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer en Justin Bijlow alleen al vijf teamgenoten zich momenteel met Oranje voorbereiden op de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar. Van de vaste kern basisspelers die Slot dit seizoen hanteert waren alleen Bart Nieuwkoop en Igor Paixão er tegen de Deventenaren vanaf de aftrap bij, schrijft 1908.

In de eerste helft tegen de Eagles zette Dilrosun Feyenoord met een rake vrije trap op 1-0. Nadat de bezoekers uit Deventer langszij waren gekomen zorgde hij bovendien even later ook voor de 2-1 eindstand in Rotterdams voordeel.