Feyenoord-selectie richt zich met spandoek in Rome tot afwezige supporters

De selectie van Feyenoord heeft dinsdagmiddag in aanloop naar het Champions League-duel tegen Lazio met een spandoek gericht tot de eigen supporters. De fans van de Rotterdamse club mogen niet aanwezig zijn in Rome.

"Feyenoorders. Jullie zijn er helaas niet bij, maar we voelen jullie support. We gaan ervoor vanavond. Leve Feyenoord 1", valt er te lezen op de Instagram-pagina van Feyenoord. Daarbij is een foto geplaatst van de gehele selectie van de Rotterdammers, trainers en spelers, die voor een spandoek staan. Op het spandoek staat: Wish you were here. Duidelijk is dat Feyenoord in Rome ook maar al te graag de steun van de eigen supporters had gevoeld.

De burgermeester van de stad zit niet te wachten op de supporters van Feyenoord, wat alles te maken heeft met eerdere problemen die zich voordeden in de stad toen supporters van Feyenoord in Rome waren. Vervolgens hebben de Rotterdammers ook de beslissing genomen om geen supporters van Lazio toe te laten in De Kuip.