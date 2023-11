Feyenoord staat in fraai rijtje en maakt kans op internationale award

Feyenoord zit bij de twintig genomineerden voor de prijs van Best Men's Club, die in januari 2024 bij de Globe Soccer Awards in Dubai zal worden uitgereikt. De regerend kampioen van Nederland neemt het in de verkiezing onder meer op tegen grote namen als Manchester City, FC Barcelona en Bayern München.

De verkiezing wordt georganiseerd door de Dubai Sports Council. Bij de vorige editie, in november 2022, ging Real Madrid er met de prijs vandoor. De Koninklijke behoort een jaar later niet meer tot de genomineerden, in tegenstelling tot de aartsrivaal uit Barcelona die voor het eerst sinds 2019 weer eens beslag wist te leggen op de Spaanse titel.

Genomineerden

Deze twintig clubs zijn genomineerd:

Al-Ahly (Egypte)

Al-Hilal (Saudi-Arabië)

Al-Ittihad (Saudi-Arabië)

Arsenal (Engeland)

FC Barcelona (Spanje)

Bayern München (Duitsland)

Benfica (Portugal)

Boca Juniors (Argentinië)

Feyenoord (Nederland)

Fluminense (Brazilië)

Internazionale (Italië)

Manchester City (Engeland)

Napoli (Italië)

Paris Saint-Germain (Frankrijk)

AS Roma (Italië)

Sevilla (Spanje)

Union Berlin (Duitsland)

Urawa Red Diamonds (Japan)

West Ham United (Engeland)

Wyad AC (Marokko)

Stemmen

Voor de award kan online gestemd worden op de publieksfavoriet. Dinsdag aan het begin van de middag kreeg Feyenoord pas 0,7 procent van de stemmen, aanhangers van het Egyptische Al-Ahly blijken de verkiezing vooralsnog te kapen. De winnaar van de Afrikaanse Champions League leidt vooralsnog de dans met liefst 52,4 procent van de stemmen, gevolgd door Al-Hilal (26,7 procent) en Al-Ittihad (12,8 procent).