Feyenoord-uitblinker Timber onthult inhoud opvallend appje in de rust

Feyenoord-middenvelder maakte in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd tegen AZ. Halverwege kreeg hij een appje van zijn broer Jurriën, die onder contract staat bij Arsenal. Toch was de inhoud anders dan je op voorhand misschien had gedacht.

Jurriën Timber, die zich ook op X uitliet na de treffer van de Feyenoord-middenvelder, had het in zijn bericht namelijk niet over het doelpunt van zijn broer. “Hij appte in de rust, van kijk maar uit met je gele kaart”, vertelde Quinten Timber lachend bij de NOS. Timber kreeg geel nadat hij reageerde op een opstootje vlak voor de pauze. “Maar dat wist ik al, dat ik rustig aan moest doen in de tweede helft. Uiteindelijk is het goed afgelopen is. Jurriën appt mij altijd voor coaching wat ik beter kan doen. Daarna doe ik mijn telefoon weer heel snel weg.”

Artikel gaat verder onder video

Timber maakte een doelpunt, maar had er ook uiteindelijk drie kunnen maken, want hij was nog twee keer dichtbij. En uitgerekend bij de bal die binnenvloog, gleed Timber weg. “Maar ik raakte de bal wel lekker. Ik voelde direct al dat die weleens kon binnenvallen”, aldus Timber, die ondanks zijn groeiende vorm nog niet rekende op een oproep van bondscoach Ronald Koeman. “Ik zat niet in de voorselectie. Uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf laat zien.”

Hoewel Timber veel complimenten kreeg over zijn spel, was hij vooral blij met de overwinning van het team. “We hebben zo weinig kansen weggegeven en gestreden als team, tegen een goede ploeg. (…) Het stond vandaag heel goed. We hebben vaker wedstrijden gehad dat we weinig weggaven, maar de laatste paar wedstrijden was het iets meer dan normaal. Na de nederlaag moesten we ons revancheren als topclub, topteam.”