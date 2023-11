Feyenoord waakt voor Pusic-scenario en breekt contract van assistent-trainer open

Feyenoord heeft het contract van assistent-trainer John de Wolf met twee jaar verlengd, zo heeft de Rotterdamse club vrijdagochtend bekendgemaakt. De assistent van trainer Arne Slot had een contract tot 2025, maar ligt in Rotterdam-Zuid nu tot medio 2027 vast.

De Rotterdammers zagen assistent-trainer Marino Pusic onlangs vertrekken en willen soortgelijke scenario's voorkomen. Met De Wolf is dat in ieder geval gelukt, want hij heeft zijn contract met twee jaar verlengd. De zestigjarige assistent-trainer geeft aan dat hij in De Kuip goed op zijn plek zit: "Feyenoord is mijn tweede thuis, ik heb het hier met de spelers, de staf en de andere mensen in de organisatie ontzettend naar mijn zin. Er is weinig mooiers dan dagelijks in de weer zijn met een groep gemotiveerde voetballers en verder bouwen aan nog meer successen voor de mooiste voetbalclub van Nederland. Daar nog lang onderdeel van uitmaken is een prachtig vooruitzicht", zegt hij.

Sinds 2019 maakt De Wolf onderdeel uit van de technische staf van Feyenoord en bij de Rotterdamse club kende hij in deze periode veel mooie momenten. Feyenoord schrijft op de site dat de huidige technische straf momenteel bestaat uit hoofdtrainer Arne Slot, assistent-trainers Spike Hulshoff en De Wolf en keeperstrainer Jyri Nieminen. Of er nog een vervanger voor Pusic naar de regerend landskampioen komt, is onduidelijk,