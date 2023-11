Feyenoord wint en neemt door uitblinkende Timber tweede plaats over van pover AZ

Feyenoord heeft met 1-0 gewonnen van AZ en neemt daardoor ook de tweede plek over. In de wedstrijd kwamen de Alkmaarders weinig aan bod en door een uitblinkende werd er met één doelpunt verschil gewonnen. De middenvelder was bij veel kansen betrokken en schoot ook eenmaal raak.

In Rotterdam stond vandaag de tweede plek op het spel. Beide ploegen moesten winnen om in het spoor van PSV te blijven. Omdat de Eindhovenaren met 4-0 van PEC Zwolle wonnen, stonden Feyenoord en AZ voorafgaand aan het duel tien punten achter. Beide ploegen hadden ook nog een zware Europese week achter de rug. Feyenoord moest voor de Champions League tegen Lazio spelen en verloor met 1-0. AZ speelde donderdag nog in de Conference League tegen Aston Villa en verloor daar met 2-1 van de Engelsen.

Artikel gaat verder onder video

De belangen waren dus groot voor beide ploegen, maar daar ging Feyenoord beter mee om. De Rotterdammers hadden in de eerste helft veel grip op de wedstrijd en de Alkmaarders wisten daar niet echt raad mee. In de 24e minuut kwam de regerend landskampioen dan ook op een verdiende 1-0 voorsprong. Timber kreeg de bal aangespeeld van Alireza Jahanbakhsh. De middenvelder draaide weg en schoot in de linkerbovenhoek raak. Wellicht had keeper Mathew Ryan erbij gekund, maar de bal vloog er wel in. Eerder in de wedstrijd keerde de doelman nog wel knap een schot van diezelfde Timber. De Australiër tikte een bal die richting de rechterhoek ging op de paal.

In de tweede helft was doelman Ryan de uitblinkende Timber nog een keer de baas. De middenvelder ging de combinatie aan met Santiago Giménez en nadat hij de bal terugkreeg van de Mexicaan, speelde de maker van de 1-0 zich goed vrij en schoot in de linkeronderhoek. De Australiër reageerde daar goed op en kon de bal uit de hoek tikken. Timber bleef de gevaarlijkste man voor Feyenoord, want in de 75ste schoot de middenvelder na een goede loopactie de bal snoeihard op de laat. Daar hoefde Ryan geen redding voor te maken, maar als de tussen palen was geweest, was de doelman waarschijnlijk kansloos.

Kansloos was AZ ook. De ploeg uit Alkmaar creëerde niet één echte grote kans en Justin Bijlow werd amper getest. Dat zorgde er ook voor dat Feyenoord met 1-0 won van de Alkmaarders en daarmee ook de tweede plek overneemt. De ploeg van trainer Pascal Jansen zakt naar de vierde plek. Het team van Arne Slot blijft in de achtervolging van PSV, maar staat nog wel zeven punten achter.