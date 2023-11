Garnacho steelt met waanzinnige omhaal de show bij driepunter Manchester United

Manchester United heeft zondagavond een overtuigende overwinning geboekt op bezoek bij Everton. In Liverpool versloeg de ploeg van Erik ten Hag, die zelf wegens een schorsing op de tribune plaatsnam, Everton met 0-3. werd met aan waanzinnige treffer de man van de avond voor de club uit Manchester.

Het duel tussen Everton en Manchester United was amper onderweg toen Garnacho toesloeg. En hoe: de buitenspeler zette The Red Devils met een perfect uitgemeten omhaal op voorsprong. Everton-doelman Jordan Pickford van Everton dook nog wel, maar zag de bal prachtig achter hem in de kruising verdwijnen. Manchester United moet terugdenken aan een omhaal van Wayne Rooney, zo schrijft de club op X. De Engelsman was in het verleden op soortgelijke wijze trefzeker voor de Engelse grootmacht.

In de tweede helft trok Manchester United de goede lijn door. The Mancunians kregen een strafschop, nadat Anthony Martial onderuit werd gehaald door een speler van Everton. Marcus Rashford bleef uiterst koel vanaf elf meter en verdubbelde de marge op Goodison Park: 0-2. Een kwartier voor tijd werd het duel volledig in het slot gegooid. Martial maakte op aangeven van Bruno Fernandes de score compleet: 0-3.