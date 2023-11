Genee grapt met Nijhuis: ‘Het is ongelooflijk, wat is dit nu?’

Wilfred Genee heeft dinsdagavond van de gelegenheid gebruikgemaakt om de draak te steken met Bas Nijhuis. Laatstgenoemde vormde na afloop van het duel tussen Almere City en Ajax afgelopen zondag het mikpunt van kritiek bij de Amsterdamse aanhang omdat hij in de tweede helft geen strafschop gaf na een duw van Peer Koopmeiners in de rug van Kenneth Taylor.

Nijhuis is dinsdagavond te gast in Vandaag Inside. Genee heeft ongetwijfeld voorafgaand aan de uitzending bedacht hoe hij de scheidsrechter ging aankondigen. “Hey voormalig topscheidsrechter, goed dat je er bent!”, grapte de presentator. “Voormalig topscheidsrechter ook echt… Het is ongelooflijk, wat is dit nu?”, reageerde Nijhuis. Genee doelde op de kritiek die Nijhuis over zich heen kreeg van Mike Verweij. De Ajax-watcher van De Telegraaf zei in de podcast Kick-off dat Nijhuis moet stoppen als scheidsrechter.

Genee heeft zich eveneens verbaasd over het optreden van Nijhuis, maar dat is niet omdat hij besloot geen strafschop te geven aan Ajax. “Had jij gedronken die avond ervoor? Jij hebt in het eerste kwartier, van de zevende tot vijftiende minuut, vier gele kaarten gegeven. Dat zijn twee meer dan in je hele carrière en uiteindelijk heb je acht gele kaarten uitgedeeld”, aldus Genee. Volgens Nijhuis ‘was het ook echt nodig’. “Er was een opstootje met twee spelers en twee harde tackles, dat kon niet. Ik kon het niet laten ontsporen, dus ik moest ingrijpen.”

Verweij haalde vervolgens de mening van Verweij aan. Nijhuis blijft echter bij zijn beslissing: hij vindt ook achteraf niet dat Ajax een strafschop verdiende. In de tussentijd verschijnen momenten uit het duel tussen Almere City en Ajax. Niet alleen het moment met Taylor en Koopmeiners komt in beeld, ook de val van Kristian Hlynsson in de eerste helft. De IJslander kreeg eveneens geen strafschop van Nijhuis. René van der Gijp schaart zich achter het besluit van de arbiter. “Dit zijn gevalletjes van: als hij ‘m geeft, dan zeg je ‘ja joh prima’. Geeft ie ‘m niet, dan kan het ook. Het is een schermutseling. Die jongen van Ajax (Taylor, red.) ziet, hoort of voelt hem aankomen. Het is niet zo dat hij recht loopt. Als hij recht zou lopen en je geeft hem een duw, dan valt hij waarschijnlijk niet”, aldus de oud-voetballer.