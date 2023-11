Geplaagd Vitesse houdt rekening met het ergste en werkt aan plan-B

Vitesse houdt er inmiddels rekening mee dat de licentiecommissie van de KNVB geen goedkeuring gaat verlenen aan de overname door de Amerikaan Coley Parry en zijn Common Group. Dat bevestigt algemeen directeur Peter Rovers tegenover De Telegraaf. De zowel sportief als financieel geplaagde Arnhemmers werken inmiddels dan ook aan een plan-B.

De KNVB doet er inmiddels veertien maanden over om te bepalen of Parry de aandelen van de Rus Valeri Ojf in Vitesse mag overnemen. Complicerende factor daarbij is dat er van zijn investeringsmaatschappij, de Common Group, geen jaarrekeningen beschikbaar zijn. De Telegraaf beschreef dinsdag al dat het onderzoek dat een forensisch accountantsbureau, Integis, uitvoert naar het bedrijf daardoor 'vastgelopen' zou zijn, maar Rovers vindt dat men in Nederland té streng in de boeken wil kijken: "Zowel in Engeland als in België is het Common Group gelukt om met veel minder informatie goedkeuring te verkrijgen. Als ik zie wat er allemaal toegezonden is vorige week, kan ik me niet voorstellen, dat dat in Nederland niet zou gebeuren", stelt de bestuurder.

Rovers stelt voorts dat Vitesse alle mogelijke documenten die wél beschikbaar zijn 'keurig' bij de KNVB heeft aangeleverd, maar houdt er inmiddels dus rekening mee dat dat niet voldoende zal blijken te zijn. "We werken al enige tijd aan een plan-B. Je moet altijd verder kijken dan je neus lang is en nadenken over een alternatief. Het ligt blijkbaar ingewikkeld, gezien de duur van het overnameproces, zowel qua beoordeling van het verleden als qua beoordeling van de toekomst."

Naast de overname kijkt de KNVB in een tweede onderzoek ook naar het Russische verleden van Vitesse. Ook dat wordt door Integis uitgevoerd. "Ik denk dat in het hele proces aardig wat tijd is verloren. Zo is het jammer dat de twee onderzoeken niet eerder parallel zijn gaan lopen. Maar dat is nu eenmaal gebeurd", stelt Rovers. Hij hoopt dat beide onderzoeken zo snel mogelijk, en het liefst tegelijk worden afgerond zodat Vitesse weet waar het aan toe is: "De ene maand denk je dat onderzoek A eerder de finishlijn haalt dan B, de maand erop denk je dat het omgekeerd is en nu loopt het een beetje gelijk op. Het houdt ons enorm bezig om elke keer zo goed mogelijk invulling te geven aan wat van ons wordt gevraagd."