'Overname Vitesse op losse schroeven, inktzwart scenario dreigt'

De overname van Vitesse door de Amerikaan Coley Parry van The Common Group lijkt met de dag onwaarschijnlijker te worden. De licentiecommissie van de KNVB heeft een forensisch accountantsbureau ingeschakeld om de financiële kant van het verhaal te onderzoeken, maar dat is inmiddels 'vastgelopen', schrijft De Telegraaf.

Het bedrijf dat het onderzoek uitvoert, Integis, heeft twee opdrachten meegekregen vanuit de voetbalbond. Ten eerste moet onder de loep genomen worden naar het verleden van Vitesse, dat op papier nog altijd in Russische handen is. Daarnaast wordt ook de Common Group doorgelicht, en op dat punt melden bronnen aan de ochtendkrant dat het onderzoek spaak loopt. Parry zou de forensisch accountants niet afdoende hebben geïnformeerd over de achtergrond van zijn Common Group en de investeerders in dat bedrijf. "Op basis van het materiaal dat er ligt, kan Integis op dit moment niet tot een eindoordeel komen", weet de krant.

'Bronnen rond Parry' maken duidelijk dat de eisen van de licentiecomissie, die wil weten met welk geld de overname gefinancierd wordt, 'botst met de Amerikaanse cultuur'. Daarin is het lonend om financiële risico's om 'risicovolle investeringen' te doen door bijvoorbeeld leningen af te sluiten op basis van verwachte inkomsten in de toekomst. Daarmee neemt de KNVB echter 'geen genoegen': de voetbalbond eist 'zwart op wit garanties voor de financiering van de overname'. Omdat Parry dat vooralsnog niet kan bieden, wordt het volgens de krant "steeds onwaarschijnlijker dat de overname van Vitesse door de Common Group het vereiste goedkeuringslabel van de licentiecommissie van de KNVB gaat ontvangen."

Verkoop

Binnen Vitesse zouden inmiddels "steeds minder mensen die nog geloven dat het allemaal goed gaat komen met de overname" en wordt al rekening gehouden met het scenario dat de KNVB een streep door de voorgenomen plannen zet. In dat laatste geval wordt het bedrag dat Parry tot nu toe in de club stak ('zo'n 15 à 20 miljoen euro'), omgezet in een lening met een hoge rente, waardoor Vitesse acuut in financiële nood zal komen te verkeren. De Arnhemse club wordt 'wellicht genoodzaakt tot noodgrepen als geld proberen op te halen bij gefortuneerde supporters met een geel-zwart hart of een gewilde speler als Million Manhoef verkopen." Laatstgenoemde is met drie doelpunten dit seizoen op aanvoerder Marco van Ginkel na de meest scorende speler van Vitesse en zou dus node gemist worden in de strijd om lijfsbehoud.