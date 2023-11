Giménez krijgt duidelijke opdracht mee bij Feyenoord: 'Dan raken ze een beetje overtuigd'

De afgelopen weken leek het niet meer de vraag óf, maar voor hoeveel geld Feyenoord na dit seizoen zou gaan verlaten. Maar na de ontmoeting tussen Excelsior en Feyenoord afgelopen zaterdag klinken er toch wat twijfels. Giménez had met een hattrick weliswaar een groot aandeel in de overwinning (2-4), maar miste ook een aantal opgelegde kansen. Mikos Gouka denkt dat de Mexicaan dinsdagavond tegen Atlético Madrid goede zaken voor zichzelf kan doen.

Giménez was dit seizoen al zestien keer trefzeker in de Eredivisie en deed ook in de Champions League het net al tweemaal trillen. De prestaties van de spits blijven niet onopgemerkt. Hij werd de afgelopen weken al met verschillende Europese topclubs in verband gebracht. Maar is hij nou echt al klaar voor een stap hogerop? Volgens Gouka zorgt het optreden van Giménez tegen Excelsior voor ‘mixed feelings’. “Iedereen heeft het erover dat hij Feyenoord bij de hand nam en de man van de wedstrijd was, maar wat toch ook wel bleef hangen is dat hij een paar enorme kansen miste”, zegt de Feyenoord-watcher in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Zo liet Giménez in de eerste helft een mogelijkheid voor een leeg doel onbenut. “Dat was natuurlijk niet best. Aan de andere kant: hij schiet ze heel snel op voorsprong en maakt er na rust nog twee, weliswaar eentje via Nieuwpoort en de andere legt Minteh natuurlijk geweldig klaar, maar je moet ze wel maken. De cijfers waren uitstekend, maar dat hij nog veel beter en scherper kan dan dit is wel duidelijk”, stelt Gouka. Etienne Verhoef, de presentator van de podcast, vraagt zich af of Giménez nou wel of niet de topspits is die ‘we’ in Nederland voor ogen hebben. “Toppers missen dit soort ballen niet. Zlatan mist dit soort ballen niet, denk ik dan altijd.”

Gouka denkt dat men niet al te veel waarde moet hechten aan die opmerkelijke misser van Giménez. Volgens de verslaggever ligt de oplossing - de bal met je binnenkant binnenschuiven - voor de hand en kijken scouts toch veel eerder naar de prestaties in de Champions League. “Daarin hebben ze Lazio-uit gezien. Dat was niet goed, maar had hij wel weer kunnen scoren. Lazio-thuis was geweldig, maar Atlético is weer van een ander kaliber. Veel betere verdedigers, dus dat is een wedstrijd waarin hij zijn transfer kan gaan dwingen.” Gouka zegt vervolgens dat het niet alleen de mensen in Nederland zijn die zich afvragen of Giménez niet hogerop moet. “Die bondscoach heeft het nu gezegd, maar toen ik in Madrid was gingen voor én na de wedstrijd alle Spaanse vragen over Giménez. Of hij goed genoeg is voor Atlético, of ze ook hadden gehoord dat hij naar Real ging.”

Maar wil Giménez aantonen dat hij goed genoeg is om na dit seizoen - of misschien wel al in de winterstop - de stap naar de Europese top te maken, dan kan het hem niet overkomen dat hij in een paar opeenvolgende wedstrijden niet tot scoren komt. Dat vindt Gouka althans. “Dan moet je elke een of twee wedstrijden scoren op dit niveau. Dan raken ze een beetje overtuigd. Je moet in de interlands goed spelen en scoren én je moet in de Champions League goed presteren. Als hij Feyenoord langs Atlético schiet… Dan kan ik me wel voorstellen dat veel eigenaren zeggen: hier is je bedrag en ga hem maar ophalen.”