Groningen-invaller laat Euroborg eindelijk weer eens juichen, simpele avond koploper Willem II

FC Groningen heeft vrijdagavond na zeven (!) wedstrijden op rij zonder zege eindelijk weer eens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie weten te winnen. FC Eindhoven, dat een half uur met een man minder speelde, werd in de Euroborg met 2-1 verslagen. Koploper Willem II beleefde tegelijkertijd een makkelijke avond op bezoek bij Telstar, achtervolgers FC Emmen en SC Cambuur deden eveneens goede zaken.

FC Groningen - FC Eindhoven 1-1

Na een week waarin het vooral over spits Kevin van Veen ging heeft FC Groningen Trots een einde weten te maken aan een dramatische serie: van de laatste zeven wedstrijden eindigden er vier in een nederlaag en werden er drie gelijkgespeeld. Radinio Balker leek de noorderlingen met de vroege 1-0 in het zadel te helpen. De centrale verdediger was na een half uur echter bijzonder ongelukkig en veranderde een schot van Jasper Dahlhaus dusdanig van richting dat doelman Hidde Jurjus de 1-1 toe moest staan.

Een half uur voor tijd kwamen de bezoekers met tien man te staan nadat Mawouna Amevor de doorgebroken Romano Postema onderuit trok. Balker was daarna opnieuw dicht bij een treffer, in het goede doel wel te verstaan, maar raakte na een hoekschop deze keer de paal. Trainer Dick Lukkien bracht om een beslissing te forceren onder meer Van Veen binnen de lijnen, maar het was een andere invaller, Laros Duarte, die de bevrijdende 2-1 uiteindelijk binnen wist te schieten.

Telstar - Willem II 1-5

In Velsen-Zuid stond een stevige wind, waar koploper Willem II al binnen tien minuten van profiteerde. Een hoekschop van Nick Doodeman werd in één keer achter doelman Joey Houweling in het net geblazen: 0-1. Jeredy Hilterman verdubbelde de voorsprong nog voor rust, en in het tweede bedrijf liep Willem II via Thijs Oosting, Jesse Bosch en opnieuw Doodeman alleen maar verder uit. Tussendoor redde Zakaria Eddahchourri nog wel de spreekwoordelijke eer voor de bezoekers.

Helmond Sport - FC Emmen 1-2

FC Emmen leek in Helmond op weg naar een regelmatige zege, maar het werd in de tweede helft tóch nog spannend. De Drenten namen in het eerste bedrijf via Ahmed El Messaoudi en Piotr Parzyszek een 0-2 voorsprong, maar na een rode kaart van Julius Dirksen en een benutte strafschop van Martijn Kaars moest de ploeg van trainer Fred Grim alsnog aan de bak om de punten binnen te houden. Dat lukte uiteindelijk, waardoor Emmen mee blijft doen in de strijd om rechtstreeks terug te keren naar de Eredivisie waaruit de club afgelopen seizoen degradeerde.

VVV-Venlo - SC Cambuur 1-2

Ook de derde degradant van afgelopen seizoen, SC Cambuur, blijft in het spoor van Willem II. In het uitduel met VVV nam de ploeg van Henk de Jong al in de eerste twintig minuten een 0-2 voorsprong, door treffers van Fedde de Jong en Milan Smit. Twaalf minuten voor tijd deed VVV via Richard Sedlacek nog wel wat terug, maar dichterbij zou de ploeg van Rick Kruys niet meer komen.

Check hier de stand in de Keuken Kampioen Divisie

Overige uitslagen KKD:

FC Dordrecht - ADO Den Haag 2-2

Jong Ajax - TOP Oss 1-0

Jong PSV - Jong AZ 1-2

Jong FC Utrecht - De Graafschap 2-0

NAC Breda - FC Den Bosch 1-0