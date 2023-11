Groot compliment voor Van 't Schip: 'Die nieuwkomers tonen steeds betere versies van zichzelf'

Ajax liet in de uitwedstrijd tegen Almere City vlak voor de winterstop weliswaar twee dure punten liggen en kwam er in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League niet tot nauwelijks aan te pas, maar John van ’t Schip zal niet ontevreden zijn over zijn rentree in Amsterdam. De recordkampioen boekte zaterdagavond tegen Vitesse de derde competitiezege onder Van ’t Schip en Jop van Kempen van Het Parool ziet steeds meer verbetering. Ook de volop bekritiseerde zomeraankopen beginnen naar zijns inziens steeds beter te renderen.

Toen Ajax in mei Sven Mislintat aanstelde als nieuwe technisch directeur, wist de Duitser dat hij voor een enorme uitdaging kwam de staan. De Amsterdammers werden in het afgelopen seizoen zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten ook de tweede klasse aan de Eindhovenaren laten. Bovendien moest Mislintat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer én wachtte hem een flinke klus op de transfermarkt. Ajax gaf uiteindelijk meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Het leeuwendeel van de aankopen kwam uit de koker van Mislintat.

De Duitser moest echter lijdzaam toezien hoe ‘zijn’ aankopen in de eerste weken ongelukkig voor de dag kwamen en in de media volop werden bekritiseerd. Hoe anders is dat nu? Hoewel een groot aantal nieuwkomers nog alles te bewijzen heeft, laten zij onder Van ’t Schip zien wel degelijk van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor dit Ajax. Van Kempen ziet een groot verschil sinds het vertrek van Maurice Steijn. “Dat klopt: nieuwkomers moeten wennen”, refereert Van Kempen zondag in Het Parool naar de woorden van Michael van Praag tijdens de aandeelhoudersvergadering van 17 november. De nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen zei onder meer dat ‘we de nieuwe spelers nu nog niet definitief kunnen waarderen’.

“En in een beroerd team kunnen ook goede spelers beroerd uit de verf komen”, vervolgt Van Kempen. “Dat Steijn geen grip kreeg op het spel van Ajax, hielp de nieuwkomers niet. Dat de ex-trainer vanwege zijn strijd met Mislintat bij de aankopen flinke kanttekeningen plaatste, hielp evenmin”, doelt de verslaggever onder meer op de uitspraken van Steijn na afloop van het uitduel met Fortuna Sittard in september. “Nu Ajax onder Van ’t Schip - die alleen over zijn eigen aanpak spreekt, nooit over die van Steijn - met wat meer structuur speelt, tonen nieuwkomers als Sutalo, Anton Gaaei en Chuba Akpom steeds betere versies van zichzelf. Tegen Vitesse liet ook invaller Georges Mikautadze zien dat hij als invaller in de kleine ruimte redelijk behendig en doelgericht is.”

Van ’t Schip werkt bij Ajax aan de teamgeest

Volgens Van Kempen ‘zit er best muziek in de nieuwkomers’, maar hij heeft ‘de nieuwe Litmanen’ nog niet gezien. Dat kan misschien nog komen. Dat Van ’t Schip in tegenstelling tot Steijn ‘oog voor de nieuwkomers’ heeft, is volgens Van Kempen niet de enige verandering sinds de trainerswissel in de Johan Cruijff ArenA. De verslaggever benoemt ook de intensiteit, andere manier van spelen én teamgeest. “Bij zijn entree op 30 oktober trof Van ’t Schip een ploeg aan zonder vertrouwen. Dat probeert hij niet alleen op te vijzelen door een andere aanpak van de trainingen en wedstrijden, maar ook door zich meer in de spelers te verdiepen. Van ’t Schip informeert naar hun wel en wee, zo lieten spelers als Akpom en Gaaei al weten. Veel spelers waarderen dat.”