Grootste Ajax-grappenmaker uitgelicht: ‘Hij was er al-tijd bij betrokken’

was in dienst bij Ajax een van de grootste grappenmakers. In de Football is Life-podcast wordt er door , Siem de Jong en Veltman teruggeblikt op hun gezamenlijke periode in Amsterdam, waarbij laatstgenoemde uit de bus komt als de grootste lolbroek van Ajax.

“Joël was altijd wel in voor een dolletje”, vertelt Blind over zijn voormalige ploeggenoot. “Dan kwam je de kleedkamer in en dan was hij er niet. Dan wist je gewoon dat hij iets gedaan had. Je zag aan zijn hoofd dat hij iets gedaan had”, lachte Blind. “Zelfs als er op dat moment nog niets gebeurd was”, herkende Siem de Jong dat geschetste beeld van Veltman.

De verdediger van Brighton & Hove Albion kan dat beeld alleen maar bevestigen. “Hoe vaak ik tijgerbalsem in Daley’s onderbroek heb gedaan, dat is echt ontelbaar vaak”, gaf Veltman toe. Blind vult het rijtje streken aan. “Dan lagen er weer een paar vissen in iemands auto. Als er iets gebeurd was, dan was Joël er altijd bij betrokken.”

“Maar tot het einde toe altijd ontkennen dat ik er iets mee te maken had”, vulde Veltman aan. Ondanks alle grappen waren Blind en Veltman goede vrienden, vertelt Blind. “Op het WK lagen we bij elkaar op de kamer en waren we altijd samen. We hebben wel 60 potjes van het Keezenspel gespeeld. Een blik tussen ons was genoeg, op het veld of erbuiten als we iets wilden duidelijk maken.”

Veltman speelde tussen 2012 en 2020 bij Ajax, de club die hij in 2020 verruilde voor Brighton & Hove Albion. Daar heeft hij nog een tweejarig contract, maar weet nog niet of hij na die periode terugkeert in de Johan Cruijff Arena, zo laat hij eveneens weten in de podcast.