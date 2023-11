Grote man bij Oranje staat droog: 'Koeman wil het niet weten, maar...'

scoorde namens PSV aan de lopende band en ook bij RB Leipzig is hij bij ontzettend veel doelpunten betrokken. Maar als international staat de teller na tien interlands nog altijd op nul goals en even zo weinig assists. Volgens analist Hans Kraay jr. wil de spelmaker misschien wel wat te graag.

“Z’n vorm van bij PSV heeft ‘ie moeiteloos doorgetrokken bij RB Leipzig. Maar hij wil zó graag in Oranje”, aldus Kraay jr bij ESPN in de nabeschouwing. “Hij loopt dan ook met zijn shirt over zijn shirt als een kind als het niet lukt”, vulde presentator Jan Joost van Gangelen aan.

“Misschien kun je ook te graag willen… Ik weet niet of dat kan. Maar ik heb soms de indruk dat hij iets te geforceerd een dribbel afmaakt”, aldus Kraay jr. “Hij kan heel boos kijken, maar in potentie heeft hij het gewoon. Koeman wilde het gewoon niet weten dat hij in het Nederlands elftal niet minder speelde. Maar Xavi Simons speelt wat minder in het Nederlands elftal. Dat kan niet lang duren, iedereen zal de Simons zien van PSV en Leipzig. Maar dat is er nog niet.”

Ook in de voetbalpodcast van de NOS werd de situatie besproken van Xavi Simons. “Hij is er niet door geobsedeerd, maar hij erkende wel dat het een rol speelt”, zei Arman Avsaroglu over de doelpuntloosheid van de voormalig PSV’er. “Moet je hem eruit halen? Dat moet je niet doen. Hij is eigenlijk in potentie je beste aanvaller. Een supertalent. Hij had wel zin in Gibraltar. Dat is een wedstrijd om er doorheen te komen.”

Arno Vermeulen denkt daar anders over. “Het is een dilemma. Je mag best investeren en hij is talentvol. Maar het zijn de wetten van de topsport. Hij speelde écht niet goed. Als hij niet Xavi Simons heette, maar Donyell Malen op zijn rug had staan, dan was hij in de pauze gewisseld.” Jeroen Stekelenburg denkt dat het nodig is dat Simons goed wordt om tijdens het EK hoge ogen te gooien en zou hem om die reden laten staan.

Desondanks kreeg de voetballer van Henk Spaan een 7 in Het Parool. “Zo was Simons van meet af aan de gebeten hond van de verslaggever. De pispaal, zou je ook kunnen zeggen. Toen Xavi na de wissel een zak ijs tegen zijn hoofd drukte, zei de verslaggever: “Hoofdpijn van zijn eigen niveau.”” Spaan vond het voetbalpopulisme van de commentator van dienst.