Guus Til stelt Hélène Hendriks teleur: 'Ik ga er niks over zeggen, echt niet, helemaal geen zin in'

wil niet speculeren over een terugkeer in het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder van PSV was zondag tegen PEC Zwolle (4-0 zege) goed voor een doelpunt en een assist; volgens ESPN-verslaggever Hélène Hendriks zit hij ‘niet ver’ meer van Oranje af. Til kiest er echter voor om zich op de vlakte te houden.

"Dat moet je niet aan mij vragen, Hélène”, reageert de vijfvoudig international op de vraag wanneer hij weer bij de selectie zal zitten. De laatste interland van Til dateert van oktober 2021, toen hij nog speler van Feyenoord was. Hendriks zegt vervolgens dat ze Koeman niet voor zich heeft staan. “Maar hij gaf wel een persconferentie, toen had je het kunnen vragen”, antwoordt Til. Hendriks was daar echter niet bij. “Ja, dat is pech voor jou”, lacht Til.

Til wil geen antwoord geven op de vraag hoe ver hij van een oproep verwijderd is. “Ik ga er niks over zeggen. Echt niet. Ik heb daar helemaal geen zin in. Dat moet je niet aan mij vragen. Met alle quotes die tegenwoordig uit hun context worden gehaald, heb ik er geen zin in.”

Trainer Peter Bosz is desgevraagd een stuk meer uitgesproken. “Iedere Nederlander die bij mij speelt hoort in het Nederlands elftal”, zegt hij met een glimlach. “Guus is hartstikke goed op dreef. Hij scoort, daarvoor stellen we ‘m op. Hij heeft zijn diepte-loopacties, daar vind ik hem de beste in. Als je hem op een bepaalde manier wilt gebruiken, is hij heel goed bruikbaar.”