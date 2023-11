Hans Kraay begrijpt oproep: 'Koeman is niet gek geworden, het is een uitstekende speler'

heeft zijn uitverkiezing bij Oranje verdiend, zo denkt Hans Kraay junior. De zeventienjarige verdediger van Ajax behoorde enigszins verrassend tot de voorselectie die Ronald Koeman vrijdag bekendmaakte.

“Het is niet dat ik dacht: goh, Koeman is helemaal gek geworden”, zegt Kraay bij ESPN. De analist noemt Hato ‘gewoon een uitstekende speler’. “Dat heeft hij vooral in het vorige seizoen laten zien, dus ik vind het niet zo heel gek dat Koeman hem erbij heeft gehaald.”

Artikel gaat verder onder video

Hato veroverde in de slotfase van het vorige seizoen een basisplek bij Ajax en raakte die niet meer kwijt. Ondanks zijn onervarenheid staat hij zelfverzekerd op het veld, ziet Kraay. “Als ik naar hem kijk, krijg ik niet de indruk dat hij snel nerveus wordt of snel onder de indruk is van welke ambiance dan ook.”

“Bij Oranje heeft hij nog wel veel concurrentie voor zich. Op de linksback bijvoorbeeld krijgt Aké natuurlijk de voorkeur. Maar hij zit erbij en dat heeft hij helemaal zelf afgedwongen”, concludeert de analist.

Bij het programma De Voetbalkantine zegt Kees Kwakman dat de selectie van Hato de grootste verrassing is. “Ik had het niet zien aankomen. Er zijn natuurlijk wat blessures, met name bij linkspoten”, doelt hij op Sven Botman en Micky van de Ven. “ij heeft heel bewust voor een linkspoot gekozen. Ik had het niet verwacht, ik vind het ook wel heel erg snel.”

Robert Maaskant denkt dat Hato met het oog op de toekomst wordt geselecteerd. “Om hem een keer te laten ervaren hoe het is om bij het grote Oranje te spelen. Een jongen die zo makkelijk in de Eredivisie speelt, heeft gewoon een grote toekomst. Hij zal niet meteen gaan spelen, maar ik snap wel dat je hem een kans geeft.”