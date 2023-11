Hans Kraay jr. over Oranje-klant: 'Dat woord zou ik nooit gebruiken'

heeft allesbehalve een onuitwisbare indruk gemaakt tijdens zijn tweede interland namens het Nederlands elftal. Tegen Ierland kreeg hij zaterdagavond een kans in de basis, maar liet zich vooral in de eerste helft te weinig zien, concludeerde analist Hans Kraay jr.

“Ik vond hem in de eerste helft niet echt des Schoutens. Is dat goed Nederlands?”, begon Kraay jr. zijn analyse bij ESPN. “Normaliter heeft hij bijna geen balverlies. Nu hadden we de statistieken, maar haalde hij maar 73% passnauwkeurigheid. Dat is tegen een ploeg die je nauwelijks onder druk zet, te laag.”

Ook in het spel zag Kraay jr. een andere Schouten dan bij PSV. “Hij staat erom bekend om open te draaien en een bal tussen de linies te spelen… In de tweede helft was het wat beter, maar hij begon wat onwennig. Het woord slordig zou ik nooit gebruiken. Hij begon onzorgvuldig. Onwennig.”

Met zijn optreden tegen Ierland heeft Schouten te weinig indruk gemaakt op Kraay jr. om bij hem aanspraak te maken op een basisplaats in Oranje. De voormalig voetballer denkt dat Frenkie de Jong het middenveld gaat vormen met Tijjani Reijnders en dat Schouten daar niet direct achter zit. “En als Reijnders het een keer niet heeft, dan denk ik dat Wieffer het dichtst in zijn nek hijgt.”