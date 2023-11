Hans Kraay junior: ‘Ik hou van hem, een lot uit de loterij voor Feyenoord’

Hans Kraay junior komt superlatieven tekort voor het spel van . De analist vertelt in Bellen Met… van ESPN dat hij zeer gecharmeerd is van de Oostenrijkse verdediger van Feyenoord. Kraay junior maakt vervolgens een vergelijking met Ajacied .

De analist wijst Trauner aan als ‘man van het weekend’. De stopper speelde een solide wedstrijd namens Feyenoord tegen AZ en stapte uiteindelijk met een 1-0 overwinning van het veld. “Deze man is zo ongelooflijk stabiel. Het maakt niet uit of hij er tien of twintig weken uit is geweest. Slot had gezegd dat hij absoluut geen 90 minuten kon spelen. Maar het werd spannend, het bleef lang 1-0 en hij laat hem gewoon staan”, begint Hansie Hansie.

De oud-voetballer is onder de indruk van de inspeelpass die Trauner in zijn benen heeft. “Hij speelt een back of middenvelder altijd zo in, dat de speler gelijk door kan. Voor 1 miljoen hebben ze hem opgehaald, dat betaalt Ajax voor de rechterschoen van Tahirovic. Ik hou van Gernot Trauner, een lot uit de loterij voor Feyenoord”, gaat Kraay junior verder.

Ook Quinten Timber wordt bejubeld door de analist van ESPN. “Timber is fitter dan hij ooit was, waardoor hij nu een hele moderne, mooie, technische box-to-box-speler is geworden. Hij was fantastisch gisteren, maar dat kon een blind paard zien”, sprak Kraay junior. Dankzij een doelpunt van Timber kwam Feyenoord zondagavond als winnaar uit de strijd tegen AZ.