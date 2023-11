Hartman: 'Ajax stond laatste en veel mensen in Rotterdam vonden dat prachtig, maar...'

In tegenstelling tot een groot deel van Nederland heeft een stuk minder hard gelachen om de klassering van Ajax na de nederlaag tegen PSV (5-2). De Amsterdammers gingen hard onderuit in Eindhoven en vonden zich daardoor terug op de laatste plaats. Hartman kijkt door zijn ervaringen bij het Nederlands elftal ‘anders’ naar de situatie in de hoofdstad. Hij breekt bovendien een lans voor .

De Feyenoord-revelatie maakte vorige maand in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk zijn debuut in Oranje. De vleugelverdediger was een van de weinige spelers die konden terugkijken op een geslaagde avond. De Fransen gingen er weliswaar met een 1-2 overwinning vandoor, maar Hartman speelde een uitstekende wedstrijd en bekroonde zijn debuut zelfs met een treffer. Na afloop verscheen er dan ook een gelukkige voetballer voor de camera, die onder meer zeer te spreken was over zijn collega’s. “Ja, na mijn debuut bij Oranje heb ik gezegd dat het allemaal lieve gasten bleken te zijn, de internationals. Dat meende ik ook echt”, zegt Hartman in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Volgens de verdediger gaat hij ‘ook anders tegen dingen aankijken’. Hartman noemt de crisis in Amsterdam als voorbeeld. Ajax was dramatisch aan het seizoen begonnen en vond zich voor de interlandperiode in oktober al terug in de onderste regionen van de Eredivisie. Na de interlandbreak ging het van kwaad tot erger. Ajax verloor van FC Utrecht en PSV, stond daardoor laatste en wisselde bovendien tweemaal van trainer. “Ajax stond laatste en veel mensen in Nederland en zeker in Rotterdam vonden dat prachtig”, vertelt Hartman. “Maar als je de spelers kent en spreekt, dan weet en voel je dat het een pijnlijke periode is voor die jongens.”

“Kijk, ik ben speler van Feyenoord en niet verantwoordelijk voor wat er bij andere clubs gebeurt”, vervolgt de Feyenoorder. “Maar je gaat er vanuit menselijk oogpunt anders tegenaan kijken. Met Steven Bergwijn had ik goede gesprekken. Hij zei dat hij mijn positieve uitstraling bij interviews mooi vond, dat hij daar waardering voor had. Maar andersom heb ik dat ook. Hij zegt wat hij denkt als er weer naar de aanvoerdersband om zijn arm wordt gevraagd. Dat mag toch?”