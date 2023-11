Heerenveen laat niet met zich sollen en stapt naar het CAS: 'Dat is vervelend, het is veel geld'

De miljoenenoverstap van van sc Heerenveen naar CSKA Moskou dateert inmiddels van ruim drie jaar geleden, maar de Friezen hebben nog altijd niet het volledige bedrag ontvangen. Ejuke verruilde sc Heerenveen voor zo’n twaalf miljoen euro voor de club uit Moskou en die zou het bedrag in vier termijnen aflossen, maar sc Heerenveen wacht sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op het laatste deel. Om er wat vaart achter te zetten, heeft de huidige nummer tien van de Eredivisie besloten om naar het CAS te stappen.

Ejuke streek in de zomer van 2019 neer in Friesland en vertrok een jaar later alweer naar CSKA Moskou. De Friezen telden twee miljoen euro neer voor de komst van de Nigeriaanse aanvaller en kregen er dus een veelvoud voor terug. Dat hadden ze te danken aan de uitstekende prestaties van Ejuke in het seizoen 2019/20. De rappe dribbelaar was in 29 wedstrijden in alle competities goed voor tien doelpunten en zes assists. Ejuke bekroonde zijn prestaties in dat seizoen dus met een transfer naar CSKA Moskou, maar ruim drie jaar later is sc Heerenveen nog altijd niet klaar met de Russische topclub.

De Friezen maken woensdag via de officiële kanalen bekend dat ze nog wachten op een bedrag van 3,1 miljoen euro. “Dat is vervelend, het is veel geld”, zegt algemeen directeur Ferry de Haan daarover. “We hebben de termijnen van Amin Sarr en Joey Veerman naar voren gehaald door dat Ejuke-verhaal. Momenteel ligt het bij het CAS. We zijn positief dat het goed komt, maar niemand weet hoe lang dat precies gaat duren. Er wordt gesproken over een aantal weken of maanden. Er is voor ons geen twijfel dat we wederom in het gelijk gesteld worden. Maar tussen je gelijk krijgen en daadwerkelijk je geld krijgen, zit nog wel een verschil.”

Het huwelijk tussen CSKA Moskou en Ejuke werd overigens geen groot succes. De Nigeriaan kwam in 65 wedstrijden tot tien doelpunten en acht assists. Hij speelde vorig seizoen op huurbasis voor Hertha BSC, dat degradeerde naar de 2. Bundesliga. Ejuke is inmiddels speler van Antwerp FC. De regerend kampioen van België nam hem eveneens op huurbasis over van CSKA Moskou. Ook in Antwerpen heeft Ejuke nog geen hoge ogen kunnen gooien. In acht wedstrijden - waarin hij slechts 124 minuten binnen de lijnen verscheen - scoorde hij niet en verzorgde hij ook geen assist.