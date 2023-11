HHC Hardenberg stunt en schakelt kansloze Eredivisionist uit in de KNVB Beker

Heracles Almelo is uitgeschakeld door Tweede Divisionist HHC Hardenberg in de eerste ronde van de KNVB Beker. Trainer John Lammers koos voor een flink gewijzigde basisploeg en dat bleek geen goede beslissing, want HHC won met 2-0.

HHC verkeert in slechte vorm in de Tweede Divisie - het pakte slechts één punt in de laatste vijf wedstrijden en staat zevende - maar daar was tegen Heracles weinig van te merken. Op de zege van HHC vielweinig af te dingen, want Heracles creëerde weinig serieuze kansen. HHC kwam in minuut 35 op voorsprong via Matias Jones, die een verleden heeft in de Eredivisie (bij FC Groningen) en Keuken Kampioen Divisie (bij SC Cambuur). Jones kopte raak uit een corner.

Artikel gaat verder onder video

Na ruim een uur bepaalde Jesper Drost de eindstand op 2-0 met een kopbal uit een vrije trap. Drost speelde tegen zijn oude club: hij speelde in het seizoen 2018/19 voor Heracles in de Eredivisie. Verder kwam hij uit voor FC Groningen en PEC Zwolle. Heracles was nog wel dicht bij de 2-1, maar een schot van Brian De Keersmaecker werd gekeerd door Jorick Maats, waarna de rebound niet besteed bleek aan Thomas Bruns.

